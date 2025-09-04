Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили как минимум до 5 ноября. По закону, призыву подлежат все военнообязанные граждане старше 18 лет и моложе 60 лет.

Кого именно могут мобилизовать и что следует знать украинцам – читайте в материале 24 Канала.

Кого могут призвать в сентябре?

Согласно украинскому законодательству, сейчас могут мобилизовать:

военнообязанных без отсрочки или брони, если они признаны годными к службе;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы (после мобилизации они проходят подготовку);

ограниченно годных военнообязанных, если во время повторной военно-врачебной комиссии их признали годными;

снятых с учета военнообязанных, которые после ВВК получили статус годных.

Важно! Мужчины без военного опыта и специальности до 25 лет считаются призывниками, но не военнообязанными, поэтому мобилизация им не грозит.

При мобилизации мужчин после 50 лет обычно учитывается состояние их здоровья. Часто такие лица могут получить отсрочку или быть признанными непригодными к службе.

Из-за болезней их также редко отправляют в штурмовые бригады, а вместо этого отправляют в подразделения тылового обеспечения. Если военнообязанный имеет военно-учетную специальность, его могут назначить механиком, водителем, электриком, связистом и на другие соответствующие должности.

В случае отсутствия опыта человек проходит специальную подготовку, получает новые знания и навыки, после чего происходит распределение, иногда даже на оборонное предприятие.

Поскольку 60 лет является предельным возрастом для мобилизации, мужчин, которые приближаются к этому возрасту, призывают реже, ведь после достижения предела они могут подать рапорт на увольнение.

