Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили щонайменше до 5 листопада. За законом, призову підлягають усі військовозобов'язані громадяни, старші за 18 років і молодші за 60 років.

Кого саме можуть мобілізувати та що варто знати українцям – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Кого можуть призвати у вересні?

Згідно з українським законодавством, наразі можуть мобілізувати:

військовозобов'язаних без відстрочки чи броні, якщо вони визнані придатними до служби;

чоловіків віком від 25 до 60 років без досвіду служби (після мобілізації вони проходять підготовку);

обмежено придатних військовозобов'язаних, якщо під час повторної військово-лікарської комісії їх визнали придатними;

знятих з обліку військовозобов'язаних, які після ВЛК отримали статус придатних.

Важливо! Чоловіки без військового досвіду та спеціальності до 25 років вважаються призовниками, але не військовозобов'язаними, тож мобілізація їм не загрожує.

Під час мобілізації чоловіків після 50 років зазвичай враховується стан їхнього здоров'я. Часто такі особи можуть отримати відстрочку або бути визнаними непридатними до служби.

Через хвороби їх також рідко відправляють у штурмові бригади, а натомість відправляють у підрозділи тилового забезпечення. Якщо військовозобов'язаний має військово-облікову спеціальність, його можуть призначити механіком, водієм, електриком, зв’язківцем та на інші відповідні посади.

У разі відсутності досвіду чоловік проходить спеціальну підготовку, отримує нові знання та навички, після чого відбувається розподіл, іноді навіть на оборонне підприємство.

Оскільки 60 років є граничним віком для мобілізації, чоловіків, які наближаються до цього віку, призивають рідше, адже після досягнення межі вони можуть подати рапорт на звільнення.

Мобілізація в Україні: останні новини