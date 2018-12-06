Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО требует остановить произвол на Одесской таможне

Стоп беспределу на Одесской таможне.

Под стенами Государственной фискальной службы активисты требовали прекратить давление на экспортеров агропродукции, мол, руководство Одесской таможни задерживает скоропортящиеся грузы украинских экспортеров из-за, якобы, нарушения прав интеллектуальной собственности на упаковку. И принуждает предпринимателей к даче взяток владельцам так называемых патентов, которые, в свою очередь, торгуют с Россией, а некоторые из них даже имеют гражданство соседнего государства.

"Дать по рукам контрабандистам и коррупционерам, которые создали коррупционные схемы. Нагло говорят предпринимателям давать за каждую машину, которая идет на экспорт, по 500 долларов. Основные требования: снять с должности исполняющего обязанности начальника таможни Одесской области Мартынова, привлечь его к уголовной ответственности", – сказал организатор акции протеста Анатолий Будник.

На основании чего были выданы патенты на упаковку выяснить так и не удалось. Одесские таможенники проигнорировали все запросы юристов.

"Из формул ничего не понятно, возникает вопрос на основании чего таможня удерживает грузы. Никакого решения, никакого письма от таможни нет. Никакого толкового объяснения. Предполагаем, что таким образом от предприятия хотят каких-то поступков или благотворительную помощь", – отметил юрист Руслан Ткач.

Под стенами ГФС активистов встретили неприветливо. Произошла стычка с полицией охраны. Однако позже их пригласили на переговоры с руководством.

"Нам не сказали "да" и не сказали "нет". Но якобы дали понять, что все-таки будут инициировать проведение служебной проверки в отношении превышения служебных полномочий и. о. главы Одесской таможни гражданина Мартынова", – рассказал представитель организаторов акции протеста Олег Афанасьев.

Если виновных в задержках грузов не накажут, то активисты обещают прибегнуть к более масштабным акциям протеста.