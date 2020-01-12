Всеукраинское вертепное действо в Харькове: впечатляющие фото и видео

11-12 января в Харькове прошел всеукраинский фестиваль вертепов. "Вертеп-Фест 2020" собрал полторы тысячи участников из разных уголков Украины, которые пели различные колядки, играли в рождественских представлениях.

Жители Харькова и гости города имели возможность увидеть многообразие вертепных жанров – как традиционных, так и выполненных в современной интерпретации. Кроме того, зрителей удивляли кукольным театром, выступлениями кобзарей, театром теней и этно-вечерницами.

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Фестиваль проходит уже четвертый год подряд. За это время с камерной акции событие превратилось в всеукраинское действо.

Это объединение в Харькове всей Украины. Нам вместе теплее, веселее. Вместе мы чувствуем свою силу, и то, что мы все одна страна,

– поделилась организатор всеукраинского фестиваля вертепов Елена Рофе-Бекетова.

В течение двух дней выступления участников проходили в 45 локациях Харькова. Колядники пели не только на оборудованных для выступления площадках, но и в больницах, супермаркетах, парках, библиотеках.

Фестиваль вертепов в Харькове / Фото с фейсбук Одним из важнейших событий стала вертепная хода, которая прошла от площади Свободы до парка Горького. В параде приняли участие не только коллективы, но и все жители и гости города.

В Харькове собрался весь украинский народный колорит. Колядки пели и под гуцульские трембиты, и под звездами, сделанными на Донбассе. Фестиваль возглавили харьковские пластуны. Ежегодно они готовят новый вариант вертепного жанра.