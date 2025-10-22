Всю ночь россияне били по энергетической инфраструктуре Украины, – Минэнерго
- В ночь на 22 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами.
- Минэнерго обещает предоставить подробности позже и призывает граждан оставаться в укрытиях.
Россия продолжает атаковать украинские города и села. В ночь на 22 октября вражеские войска в очередной раз запускали дроны и баллистические ракеты.
Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Какие последствия атаки на энергетику?
В Минэнерго заявили, что в течение ночи 22 октября враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Там отметили, что массированная атака продолжается, и пообещали предоставить все подробности позже.
Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы,
– говорится в сообщении.
Российская атака на Украину: коротко о главном
В ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Киев. В результате этого погибли два человека. Также известно о вызове медиков в Деснянский, Днепровский, Дарницкий и Печерский районы.
В частности, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8-го и 9-го этажей многоэтажки, там фиксировали падение обломков вражеских целей.
Утром российские военные продолжили массированный обстрел Украины. Взрывы прогремели в Кременчуге, Полтаве и Киеве.