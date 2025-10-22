Усю ніч росіяни били по енергетичній інфраструктурі України, – Міненерго
- У ніч на 22 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України дронами та ракетами.
- Міненерго обіцяє надати подробиці згодом та закликає громадян залишатися в укриттях.
Росія продовжує атакувати українські міста та села. У ніч на 22 жовтня ворожі війська вкотре запускали дрони та балістичні ракети.
Під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Які наслідки атаки на енергетику?
У Міненерго заявили, що протягом ночі 22 жовтня ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Там зазначили, що масована атака триває та пообіцяли надати усі подробиці згодом.
Просимо всіх залишатися в укриттях. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи,
– йдеться в повідомленні.
Російська атака на Україну: коротко про головне
У ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Також відомо про виклик медиків у Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Печерський райони.
Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки, там фіксували падіння уламків ворожих цілей.
Уранці російські військові продовжили масований обстріл України. Вибухи пролунали в Кременчуку, Полтаві та Києві.