22 жовтня, 07:22
Усю ніч росіяни били по енергетичній інфраструктурі України, – Міненерго

Надія Батюк
Основні тези
  • У ніч на 22 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України дронами та ракетами.
  • Міненерго обіцяє надати подробиці згодом та закликає громадян залишатися в укриттях.

Росія продовжує атакувати українські міста та села. У ніч на 22 жовтня ворожі війська вкотре запускали дрони та балістичні ракети.

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Які наслідки атаки на енергетику?

У Міненерго заявили, що протягом ночі 22 жовтня ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Там зазначили, що масована атака триває та пообіцяли надати усі подробиці згодом. 

Просимо всіх залишатися в укриттях. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи,
 – йдеться в повідомленні.

Російська атака на Україну: коротко про головне

  • У ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Також відомо про виклик медиків у Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Печерський райони.

  • Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки, там фіксували падіння уламків ворожих цілей.

  • Уранці російські військові продовжили масований обстріл України. Вибухи пролунали в Кременчуку, Полтаві та Києві.