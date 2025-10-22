Усю ніч росіяни били по енергетичній інфраструктурі України, – Міненерго

Росія продовжує атакувати українські міста та села. У ніч на 22 жовтня ворожі війська вкотре запускали дрони та балістичні ракети.

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Які наслідки атаки на енергетику?

У Міненерго заявили, що протягом ночі 22 жовтня ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Там зазначили, що масована атака триває та пообіцяли надати усі подробиці згодом.

Просимо всіх залишатися в укриттях. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи,

– йдеться в повідомленні.

Російська атака на Україну: коротко про головне