Российские сообщества сообщают, что на левом берегу реки Дон в Ростове что-то сильно пылает. До этого в регионе была объявлена опасность из-за возможного применения дронов. В сети появились видео масштабного возгорания.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Под Геленджиком возле "дворца Путина" бушует масштабный пожар: виновным сделали беспилотник

Что известно о пожаре в Ростове-на-Дону?

В Ростове-на-Дону вечером 29 августа начался крупный пожар рядом с "Ростов-Ареной". Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что огонь вспыхнул на левом берегу Дона. Местные жители отмечают, что там, предположительно, горит камыш или трава. Однако официально о причинах пока что не говорят.

В Ростове сильно пылает трава или камыш / Фото Shot

Некоторые жители Ростова-на-Дону писали, что слышали взрывы "со стороны Дона". Другие же уверяют, что громких звуков не было. К слову, в это время над Ростовской областью объявляли воздушную опасность из-за возможного применения БпЛА.

В Ростове-на-Дону пылает масштабный пожар: смотрите видео

Очевидцы сообщают, что пожар начался около 22:00. Возгорание активно тушат.

В сети сообщили о пожаре на левом берегу реки Дон: видео

Атаки дронов по России: последние новости