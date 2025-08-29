Причины неизвестны: в Ростове-на-Дону вспыхнул огромный пожар возле "Ростов-Арены"
- В Ростове-на-Дону вечером 29 августа начался крупный пожар рядом с "Ростов-Ареной", горит трава или камыш на левом берегу Дона.
- В регионе была объявлена воздушная опасность из-за возможного применения дронов.
Российские сообщества сообщают, что на левом берегу реки Дон в Ростове что-то сильно пылает. До этого в регионе была объявлена опасность из-за возможного применения дронов. В сети появились видео масштабного возгорания.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Под Геленджиком возле "дворца Путина" бушует масштабный пожар: виновным сделали беспилотник
Что известно о пожаре в Ростове-на-Дону?
В Ростове-на-Дону вечером 29 августа начался крупный пожар рядом с "Ростов-Ареной". Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что огонь вспыхнул на левом берегу Дона. Местные жители отмечают, что там, предположительно, горит камыш или трава. Однако официально о причинах пока что не говорят.
В Ростове сильно пылает трава или камыш / Фото Shot
Некоторые жители Ростова-на-Дону писали, что слышали взрывы "со стороны Дона". Другие же уверяют, что громких звуков не было. К слову, в это время над Ростовской областью объявляли воздушную опасность из-за возможного применения БпЛА.
В Ростове-на-Дону пылает масштабный пожар: смотрите видео
Очевидцы сообщают, что пожар начался около 22:00. Возгорание активно тушат.
В сети сообщили о пожаре на левом берегу реки Дон: видео
Атаки дронов по России: последние новости
Ночью 28 августа Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре атаковали украинские БПЛА. После обстрела произошло по меньшей мере 7 возгораний, несколько установок завода были повреждены. На заводе из-за атаки временно прекратили работу.
В пятницу, 29 августа, взрывы раздавались в городе Орел. Там местные жители зафиксировали около полутора десятков взрывов. Город, вероятно, атаковали украинские дроны. Было повреждено несколько объектов, а также известно об одном раненом. Обломками якобы выбило окна в домах, а также повредили фасады и крышу.
Также утром 28 августа украинское ГУР совершило диверсию на железнодорожной станции "Тверь". Под железнодорожными цистернами, вероятно, наполненными горючим, была заложена взрывчатка. Ее дистанционно взорвали, что вызвало возгорание. Огонь быстро распространился на территорию станции.