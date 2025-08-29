Російські спільноти повідомляють, що на лівому березі річки Дон у Ростові щось сильно палає. До цього в регіоні було оголошено небезпеку через можливе застосування дронів. У мережі з'явилися відео масштабного загоряння.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про пожежу в Ростові-на-Дону?

У Ростові-на-Дону ввечері 29 серпня почалася велика пожежа поряд із "Ростов-Ареною". Опубліковані в мережі кадри свідчать, що вогонь спалахнув на лівому березі Дону. Місцеві жителі зазначають, що там, імовірно, горить очерет або трава. Однак офіційно про причини поки що не говорять.

Деякі жителі Ростова-на-Дону писали, що чули вибухи "з боку Дону". Інші ж запевняють, що гучних звуків не було. До слова, у цей час над Ростовською областю оголошували повітряну небезпеку через можливе застосування БпЛА.

Очевидці повідомляють, що пожежа почалася близько години тому. Загоряння активно гасять.