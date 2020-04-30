Вспышка COVID-19 в Подольске: цепочку заражений удалось разорвать

Из пораженного коронавирусом Подольска в Одесской области поступили хорошие новости. В городе пытаются стабилизировать ситуацию с COVID-19, а цепь новых заражений удалось оборвать.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, пишет 24 канал.

Ранее В Подольске усиливают карантин: коронавирус подтвердили у 88 человек, половина из них – медики

Из-за сложной ситуации в Подольске, по словам чиновника, ему пришлось экстренно собрать областную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Во время встречи мы обсудили недостаточное количество санитарных мероприятий, проведенных в городе, и несоблюдение карантинных мероприятий. Это все привело к заболеванию 43 работников медицинской сферы. А это – половина от количества подтвержденных случаев COVID-19 в городе. Сейчас мы стабилизировать ситуацию в Подольске и разорвали цепь новых заражений,

– уточнил Куцый.

Он добавил, что отправил в Подольск группу экспертов медицины катастроф и выразил надежду: в городе уже не будут фиксировать такое большое количество новых случаев коронавируса.

В то же время, заместитель Куцого Виталий Свичинский на своей фейсбук-странице в деталях рассказал об изменениях, которые введут для улучшения ситуации в Подольске.

Брифинг главы Одесской ОГА: видео

Как борются со вспышкой коронавируса в Подольске:

В Подольской городской больнице полностью изменен внутренний маршрут пациентов, который позволит избежать перекрестного инфицирования медицинских работников и правильно разделяющий пациентов, ожидающих результатов ПЦР-тестов, от людей, больных коронавирусом.

В настоящее время проводится дезинфицирующая обработка Подольской ЦРБ, как снаружи так и внутри.

Вспышка заболеваемости врачей Подольской ЦРБ состоялась из-за "халатности" администрации больницы. Следовательно, будут проведены следственные действия и установлен круг виновных лиц, которые должны понести ответственность.

Изменена работа блок-постов, где уже дежурят медицинские работники, проводится термометрия и происходит фиксация всех автотранспортных средств, въезжающих или выезжающих из города.

Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области? Там состоянию на 30 апреля зафиксировали 277 случаев Covid-19. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 3 человека. Выздоровели 15 пациентов. Между тем в Подольске количество больных приближается к сотне – 98 пациентов с коронавирусной инфекцией.