19:05
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Вспышка COVID-19 в Подольске: цепочку заражений удалось разорвать

      - Читати новину українською
      Коронавирус и Подольск: в городе разорвали цепь заражения
      Коронавирус в Подольске / Иллюстративное фото / Getty images

      Из пораженного коронавирусом Подольска в Одесской области поступили хорошие новости. В городе пытаются стабилизировать ситуацию с COVID-19, а цепь новых заражений удалось оборвать.

      Об этом во время брифинга рассказал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, пишет 24 канал.

      Ранее В Подольске усиливают карантин: коронавирус подтвердили у 88 человек, половина из них – медики

      Из-за сложной ситуации в Подольске, по словам чиновника, ему пришлось экстренно собрать областную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

      Во время встречи мы обсудили недостаточное количество санитарных мероприятий, проведенных в городе, и несоблюдение карантинных мероприятий. Это все привело к заболеванию 43 работников медицинской сферы. А это – половина от количества подтвержденных случаев COVID-19 в городе. Сейчас мы стабилизировать ситуацию в Подольске и разорвали цепь новых заражений,
      – уточнил Куцый.

      Он добавил, что отправил в Подольск группу экспертов медицины катастроф и выразил надежду: в городе уже не будут фиксировать такое большое количество новых случаев коронавируса.

      В то же время, заместитель Куцого Виталий Свичинский на своей фейсбук-странице в деталях рассказал об изменениях, которые введут для улучшения ситуации в Подольске.

      Брифинг главы Одесской ОГА: видео

      Как борются со вспышкой коронавируса в Подольске:

      • В Подольской городской больнице полностью изменен внутренний маршрут пациентов, который позволит избежать перекрестного инфицирования медицинских работников и правильно разделяющий пациентов, ожидающих результатов ПЦР-тестов, от людей, больных коронавирусом.
      • В настоящее время проводится дезинфицирующая обработка Подольской ЦРБ, как снаружи так и внутри.
      • Вспышка заболеваемости врачей Подольской ЦРБ состоялась из-за "халатности" администрации больницы. Следовательно, будут проведены следственные действия и установлен круг виновных лиц, которые должны понести ответственность.
      • Изменена работа блок-постов, где уже дежурят медицинские работники, проводится термометрия и происходит фиксация всех автотранспортных средств, въезжающих или выезжающих из города.

      Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области? Там состоянию на 30 апреля зафиксировали 277 случаев Covid-19. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 3 человека. Выздоровели 15 пациентов. Между тем в Подольске количество больных приближается к сотне – 98 пациентов с коронавирусной инфекцией.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Одессы Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Карантин не вылечит от COVID-19: что должен немедленно сделать Минздрав
      сегодня , 19:00 Карантин не вылечит от COVID-19: что должен немедленно сделать Минздрав
      Гліб Бітюков