Страны G7 сделали заявление о переговорах между Украиной и Россией
- Участники G7 подтвердили неизменную поддержку Украины.
- В заявлении G7 говорится, что текущая линия фронта может стать основой для переговоров между Украиной и Россией.
Страны G7 и ЕС подтвердили полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности. Они подчеркнули необходимость использовать текущую линию фронта как отправную точку для переговоров между Украиной и Россией.
О чем говорится в заявлении G7?
В регионе Ниагара (Онтарио, Канада) 11 – 12 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США при участии Высокого представителя ЕС.
Также присоединились и представители Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, Южной Африки и Украины. Среди главных тем, которые обсуждали, морская безопасность, стратегические ресурсы, экономическая устойчивость и энергетическая безопасность.
Участники встречи подтвердили неизменную поддержку Украины в защите ее территории от российской агрессии. Там отметили срочную необходимость немедленного прекращения огня.
В заявлении отмечается, что международные границы не могут меняться силой.
Текущая линия фронта должна быть как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой,
Указывается, что министры подтвердили готовность усиливать экономическое давление на Россию, а также применять меры против стран и компаний, которые способствуют финансированию российских военных действий. В заявлении осуждается военная помощь со стороны Ирана и КНДР, а также поставки китайских компонентов двойного назначения, используемых в российском вооружении.
Отмечается, что участники G7 обсудили возможность координированного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Также там отдельно осудили атаки России на энергетику Украины и подчеркнули важность защиты украинской энергетической инфраструктуры после новых атак врага.
Сибига встретился с Рубио во время заседания G7: основное
Глава МИД провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде. Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Трампа и очень эффективные энергетические санкции против России.
Глава МИД отметил, что "мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну".
Сибига также рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя, мирные усилия и конкретные приоритеты по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.