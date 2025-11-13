Країни G7 зробили заяву про переговори між Україною та Росією

Країни G7 і ЄС підтвердили повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності. Вони наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як відправну точку для переговорів між Україною і Росією.

Про це повідомляє МЗС Канади, пише 24 Канал.

Про що йдеться в заяві G7?

В регіоні Ніагара (Онтаріо, Канада) 11 – 12 листопада відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США за участі Високого представника ЄС.

Також долучилися і представники Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Південної Кореї, Південної Африки та України. Серед головних тем, які обговорювали, морська безпека, стратегічні ресурси, економічна стійкість та енергетична безпека.

Учасники зустрічі підтвердили незмінну підтримку України у захисті її території від російської агресії. Там наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню.

У заяві наголошується, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Поточна лінія фронту має бути як відправна точка для майбутніх переговорів між Києвом і Москвою,

– зазначається у спільній заяві.

Вказується, що міністри підтвердили готовність посилювати економічний тиск на Росію, а також застосовувати заходи проти країн і компаній, які сприяють фінансуванню російських військових дій. В заяві засуджується військова допомога з боку Ірану та КНДР, а також постачання китайських компонентів подвійного призначення, що використовуються у російському озброєнні.

Зазначається, що учасники G7 обговорили можливість координованого використання заморожених російських активів для підтримки України.

Також там окремо засудили атаки Росії на енергетику України та підкреслили важливість захисту української енергетичної інфраструктури після нових атак ворога.

