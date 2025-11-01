Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну заяву, яку ухвалили за підсумками зустрічі міністрів енергетики й довкілля країн G7.

Що кажуть у G7 про відновлення енергетичної інфраструктури України?

У заяві йдеться про те, що G7 працюватиме над підтримкою енергетичних потреб української економіки та населення. Таким чином, країни "Групи семи" підтримуватимуть зусилля України з ремонту й відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури.

Окрім цього, там засудили прицільні російські удари по українській енергосистемі, що продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних й економічних наслідків.

Останні удари Росії по українській інфраструктурі природного газу наразили на небезпеку громади й людей, ослабивши цивільну інфраструктуру та енергетичну безпеку українського народу,

– зазначають у G7.

А також звертають увагу на потребу подальшого посилення санкцій проти Росії й ліквідації її тіньового танкерного флоту, аби позбавити країну-агресорку повʼязаних із війною доходів.

