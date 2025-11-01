Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну заяву, яку ухвалили за підсумками зустрічі міністрів енергетики й довкілля країн G7.
Дивіться також Удар по Україні 30 жовтня пошкодив критично важливі для ядерної безпеки підстанції, – МАГАТЕ
Що кажуть у G7 про відновлення енергетичної інфраструктури України?
У заяві йдеться про те, що G7 працюватиме над підтримкою енергетичних потреб української економіки та населення. Таким чином, країни "Групи семи" підтримуватимуть зусилля України з ремонту й відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури.
Окрім цього, там засудили прицільні російські удари по українській енергосистемі, що продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних й економічних наслідків.
Останні удари Росії по українській інфраструктурі природного газу наразили на небезпеку громади й людей, ослабивши цивільну інфраструктуру та енергетичну безпеку українського народу,
– зазначають у G7.
А також звертають увагу на потребу подальшого посилення санкцій проти Росії й ліквідації її тіньового танкерного флоту, аби позбавити країну-агресорку повʼязаних із війною доходів.
Російські атаки на енергетику: коротко про головне
У Міненерго кажуть, що через російські атаки доводиться обмежувати виробництво енергії на АЕС, що призводить до збільшення дефіциту в енергосистемі й відповідно до запровадження відключень.
Там також поінформували про проведення зустрічі на полях G7 із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. За підсумками переговорів, на об'єкти енергетики направили спеціальну місію, щоб задокументувати та оцінити ситуацію.
Зауважимо, що у 2026 році можливе часткове підвищення тарифів на електроенергію через необхідність відновлення енергетичної інфраструктури та дефіцит електроенергії. НБУ прогнозує, що тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду не зміняться до кінця опалювального сезону 2025 – 2026 років, але можуть бути переглянуті у другій половині 2026 року.