Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление, которое приняли по итогам встречи министров энергетики и окружающей среды стран G7.
Что говорят в G7 о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины?
В заявлении говорится о том, что G7 будет работать над поддержкой энергетических потребностей украинской экономики и населения. Таким образом, страны "Группы семи" будут поддерживать усилия Украины по ремонту и восстановлению критически важной энергетической инфраструктуры.
Кроме этого, там осудили прицельные российские удары по украинской энергосистеме, продолжающие наносить разрушительные социальные, экологические и экономические последствия.
Последние удары России по украинской инфраструктуре природного газа подвергли опасности общины и людей, ослабив гражданскую инфраструктуру и энергетическую безопасность украинского народа,
– отмечают в G7.
А также обращают внимание на необходимость дальнейшего усиления санкций против России и ликвидации ее теневого танкерного флота, чтобы лишить страну-агрессора связанных с войной доходов.
Российские атаки на энергетику: коротко о главном
В Минэнерго говорят, что из-за российских атак приходится ограничивать производство энергии на АЭС, что приводит к увеличению дефицита в энергосистеме и соответственно к введению отключений.
Там также проинформировали о проведении встречи на полях G7 с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По итогам переговоров, на объекты энергетики направили специальную миссию, чтобы задокументировать и оценить ситуацию.
Заметим, что в 2026 году возможно частичное повышение тарифов на электроэнергию из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии. НБУ прогнозирует, что тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду не изменятся до конца отопительного сезона 2025 – 2026 годов, но могут быть пересмотрены во второй половине 2026 года.