Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление, которое приняли по итогам встречи министров энергетики и окружающей среды стран G7.

Смотрите также Удар по Украине 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции, – МАГАТЭ

Что говорят в G7 о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины?

В заявлении говорится о том, что G7 будет работать над поддержкой энергетических потребностей украинской экономики и населения. Таким образом, страны "Группы семи" будут поддерживать усилия Украины по ремонту и восстановлению критически важной энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, там осудили прицельные российские удары по украинской энергосистеме, продолжающие наносить разрушительные социальные, экологические и экономические последствия.

Последние удары России по украинской инфраструктуре природного газа подвергли опасности общины и людей, ослабив гражданскую инфраструктуру и энергетическую безопасность украинского народа,

– отмечают в G7.

А также обращают внимание на необходимость дальнейшего усиления санкций против России и ликвидации ее теневого танкерного флота, чтобы лишить страну-агрессора связанных с войной доходов.

Российские атаки на энергетику: коротко о главном