О чем говорится в заявлении G7?

В регионе Ниагара (Онтарио, Канада) 11 – 12 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США при участии Высокого представителя ЕС.

Также присоединились и представители Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, Южной Африки и Украины. Среди главных тем, которые обсуждали, морская безопасность, стратегические ресурсы, экономическая устойчивость и энергетическая безопасность.

Участники встречи подтвердили неизменную поддержку Украины в защите ее территории от российской агрессии. Там отметили срочную необходимость немедленного прекращения огня.

В заявлении отмечается, что международные границы не могут меняться силой.

Текущая линия фронта должна быть как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой,

– отмечается в совместном заявлении.

Указывается, что министры подтвердили готовность усиливать экономическое давление на Россию, а также применять меры против стран и компаний, которые способствуют финансированию российских военных действий. В заявлении осуждается военная помощь со стороны Ирана и КНДР, а также поставки китайских компонентов двойного назначения, используемых в российском вооружении.

Отмечается, что участники G7 обсудили возможность координированного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Также там отдельно осудили атаки России на энергетику Украины и подчеркнули важность защиты украинской энергетической инфраструктуры после новых атак врага.

