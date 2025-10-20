В США есть два противоположных настроения: Россия выигрывает и проигрывает, –Зеленский
- Владимир Зеленский считает, что Венгрия – не лучшая площадка для встречи Путина и Трампа.
- Виктор Орбан не может быть посредником в войне, поскольку продвигает пророссийские нарративы.
Владимир Зеленский считает, что Будапешт – неудачное место для встречи Путина и Трампа. Президент отметил, что премьер Орбан является одним из тех, кто убеждает американцев в непобедимости россиян.
В США царят два противоположных настроения. Одни считают, что Россия побеждает на поле боя, а другие – что проигрывает. Среди тех, кто продвигает нарратив о якобы успехах оккупантов на фронте, действующий премьер-министр Венгрии. Об этом сказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами по итогам визита в США, передает 24 Канал.
Почему Зеленский против Будапешта как места встречи Путина и Трампа?
Глава государства прокомментировал договоренность Дональда Трампа и Владимира Путина встретиться в Будапеште. Политик считает, что Венгрия – не лучшее место для этих переговоров.
По словам Владимира Зеленского, идея проводить встречу на уровне лидеров в Венгрии принадлежит Стиву Виткоффу. Президент подчеркнул, что он потратил немало времени для того, чтобы убедить спецпосланника Трампа отказаться от этой идеи. Украинский лидер указывал на то, что Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция – гораздо более достойные варианты.
Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное,
– объяснил свою позицию Зеленский.
Он отметил, что переговоры на уровне лидеров – это о войне в Украине, а не о выборах в Венгрии.
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа?
- 16 октября российский и американский президенты провели телефонный разговор. Политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время.
- В ЕС восприняли эту договоренность как оскорбление. Ведь впервые за время полномасштабной войны Путин появится в одной из стран Евросоюза и еще и без его участия будет обсуждать с Трампом войну в Украине.
- Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к саммиту Путина и Трампа в Будапеште.
- Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала рассказал, почему Россия заинтересована в том, чтобы встретиться в Будапеште. Во-первых, встреча в Будапеште – это намек на Будапештский меморандум, который не сработал и оказался "пустой бумажкой". Таким образом Путин показывает: любые новые договоренности или гарантии для Украины ничего не стоят. Кроме того, Венгрия должна была бы арестовать Путина по ордеру МУС. Но этого не произойдет, диктатор сможет в очередной раз продемонстрировать свое пренебрежение к международному праву и суду. В-третьих, встреча Трампа и Путина могла бы добавить "очков" на предстоящих выборах в Венгрии действующему пророссийскому премьеру Орбану. И самое важное: Путин до сих пор мыслит в духе "неоялтинского" мира, где великие державы делят между собой сферы влияния. Он хочет, чтобы Трамп согласился: Украина – это зона интересов России, а Европа – США. Для него Будапешт – символ именно такого разделения.