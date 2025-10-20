Володимир Зеленський вважає, що Будапешт – невдале місце для зустрічі Путіна і Трампа. Президент зауважив, що прем'єр Орбан є одним із тих, хто переконує американців у непереможності росіян.

У США панують два протилежні настрої. Одні вважають, що Росія перемагає на полі бою, а інші – що програє. Серед тих, хто просуває наратив про нібито успіхи окупантів на фронті, чинний прем'єр-міністр Угорщини. Про це сказав Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до США, передає 24 Канал.

Чому Зеленський проти Будапешта як місця зустрічі Путіна і Трампа?

Глава держави прокоментував домовленість Дональда Трампа і Володимира Путіна зустрітися у Будапешті. Політик вважає, що Угорщина – не найкраще місце для цих переговорів.

За словами Володимира Зеленського, ідея проводити зустріч на рівні лідерів в Угорщині належить Стіву Віткоффу. Президент наголосив, що він витратив чимало часу для того, аби переконати спецпосланця Трампа відмовитися від цієї ідеї. Український лідер вказував на те, що Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина – набагато достойніші варіанти.

Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене,

– пояснив свою позицію Зеленський.

Він зауважив, що переговори на рівні лідерів – це про війну в Україні, а не про вибори в Угорщині.

Що відомо про майбутню зустріч Путіна і Трампа?