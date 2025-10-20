У США є два протилежні настрої: Росія виграє і програє, – Зеленський
- Володимир Зеленський вважає, що Угорщина – не найкращий майданчик для зустрічі Путіна і Трампа.
- Віктор Орбан не може бути посередником у війні, оскільки просуває проросійські наративи.
Володимир Зеленський вважає, що Будапешт – невдале місце для зустрічі Путіна і Трампа. Президент зауважив, що прем'єр Орбан є одним із тих, хто переконує американців у непереможності росіян.
У США панують два протилежні настрої. Одні вважають, що Росія перемагає на полі бою, а інші – що програє. Серед тих, хто просуває наратив про нібито успіхи окупантів на фронті, чинний прем'єр-міністр Угорщини. Про це сказав Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами за підсумками візиту до США, передає 24 Канал.
Чому Зеленський проти Будапешта як місця зустрічі Путіна і Трампа?
Глава держави прокоментував домовленість Дональда Трампа і Володимира Путіна зустрітися у Будапешті. Політик вважає, що Угорщина – не найкраще місце для цих переговорів.
За словами Володимира Зеленського, ідея проводити зустріч на рівні лідерів в Угорщині належить Стіву Віткоффу. Президент наголосив, що він витратив чимало часу для того, аби переконати спецпосланця Трампа відмовитися від цієї ідеї. Український лідер вказував на те, що Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина – набагато достойніші варіанти.
Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене,
– пояснив свою позицію Зеленський.
Він зауважив, що переговори на рівні лідерів – це про війну в Україні, а не про вибори в Угорщині.
Що відомо про майбутню зустріч Путіна і Трампа?
- 16 жовтня російський та американський президенти провели телефонну розмову. Політики домовилися про зустріч у Будапешті найближчим часом.
- У ЄС сприйняли цю домовленість як образу. Адже вперше за часи повномасштабної війни Путін з'явиться в одній з країн Євросоюзу та ще й без його участі обговорюватиме з Трампом війну в Україні.
- Володимир Зеленський заявив, що готовий долучитися до саміту Путіна і Трампа у Будапешті.
- Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу розповів, чому Росія зацікавлена в тому, аби зустрітися в Будапешті. По-перше, зустріч у Будапешті – це натяк на Будапештський меморандум, який не спрацював і виявився "порожнім папірцем". У такий спосіб Путін показує: будь-які нові домовленості чи гарантії для України нічого не варті. Крім того, Угорщина мала б заарештувати Путіна за ордером МКС. Але цього не станеться, диктатор зможе вкотре продемонструвати свою зневагу до міжнародного права і суду. По-третє, зустріч Трампа і Путіна могла б додати "очок" на майбутніх виборах в Угорщині чинному проросійському прем'єру Орбану. І найважливіше: Путін досі мислить у дусі "неоялтинського" світу, де великі держави ділять між собою сфери впливу. Він хоче, щоб Трамп погодився: Україна – це зона інтересів Росії, а Європа – США. Для нього Будапешт – символ саме такого поділу.