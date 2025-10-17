Перед визитом Владимира Зеленского в США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что главная цель - побудить Европу увеличить собственные расходы на оборону и закупку американского оружия.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала предположил, что встреча Зеленского и Трампа не принесет прорывных решений. По его мнению, дальнейшее развитие событий будут определять не только Киев и Вашингтон, но и Пекин с Европой.

Украинские дроны эффективнее Tomahawk

Трамп не готов принимать решение о передаче Украине дальнобойных ракет. Он использует тему Tomahawk скорее как инструмент давления на Россию и повод для публичной игры. Аналитик отметил, что американские ракеты не могут разрушить экономику России, ведь их роль скорее символическая.

Tomahawk не добьют экономику России. Больший эффект сегодня имеют украинские дроны, которые поражают НПЗ и уменьшают экспортные возможности Кремля,

– объяснил Клочок.

Он отметил, что атаки беспилотников создают дефицит горючего в России и ограничивают ее ресурсы для продолжения войны. Такие удары, по его мнению, приносят больше результата, чем громкие заявления о новых ракетах.

Трамп стремится выглядеть миротворцем

Трамп не готовит решений, которые могли бы изменить ход войны. Он пытается позиционировать себя посредником, способным "остановить боевые действия" и подать временное перемирие как собственную дипломатическую победу.

Трамп хочет достичь хоть какого-то, даже шаткого перемирия, чтобы подать это как свое достижение,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Аналитик отметил, что такая позиция не уменьшает риска дальнейшей эскалации. Временная пауза, по его словам, только отсрочит новый виток боевых действий.

Китай и США будут определять условия перемирия

Договоренности об остановке боевых действий могут приниматься не между Москвой и Вашингтоном, а при участии Пекина. Российско-украинская война стала частью сложного диалога между двумя главными центрами мирового влияния.

Достижение перемирия в Украине, скорее всего, будут обсуждать не с Кремлем, а с Китаем,

– отметил Клочок.

Позиция Пекина, по его словам, непосредственно влияет на действия России. Именно поэтому любые политические решения по Украине будут приниматься в рамках глобальной игры, где интересы США, Китая и Европы часто противоречат друг другу.

Игроков в войне больше, чем двое

Аналитик отметил, что нынешнее противостояние выходит далеко за пределы конфликта между Украиной и Россией. В процесс вовлечены Китай, Соединенные Штаты и страны Европы, каждая из которых преследует собственные интересы.

Игроков в этой войне больше, чем двое: Россия, Украина, Китай, США и Европа. Все отстаивают свои интересы, и они не всегда совпадают,

– объяснил он.

Он добавил, что такое количество участников делает любые переговоры сложными и длительными. Даже в случае достижения перемирия оно вряд ли будет стабильным, ведь каждый игрок будет пытаться не потерять влияние в будущем формате безопасности.

