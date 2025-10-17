Перед візитом Володимира Зеленського до США Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні ракети Tomahawk. Він підкреслив, що головна мета – спонукати Європу збільшити власні витрати на оборону та закупівлю американської зброї.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу припустив, що зустріч Зеленського й Трампа не принесе проривних рішень. На його думку, подальший розвиток подій визначатимуть не лише Київ і Вашингтон, а й Пекін з Європою.

Українські дрони ефективніші за Tomahawk

Трамп не готовий ухвалювати рішення про передачу Україні далекобійних ракет. Він використовує тему Tomahawk радше як інструмент тиску на Росію та привід для публічної гри. Аналітик наголосив, що американські ракети не можуть зруйнувати економіку Росії, адже їхня роль радше символічна.

Tomahawk не доб'ють економіку Росії. Більший ефект сьогодні мають українські дрони, які вражають НПЗ і зменшують експортні можливості Кремля,

– пояснив Клочок.

Він зазначив, що атаки безпілотників створюють дефіцит пального в Росії й обмежують її ресурси для продовження війни. Такі удари, на його думку, приносять більше результату, ніж гучні заяви про нові ракети.

Трамп прагне виглядати миротворцем

Трамп не готує рішень, які могли б змінити перебіг війни. Він намагається позиціонувати себе посередником, здатним "зупинити бойові дії" та подати тимчасове перемир'я як власну дипломатичну перемогу.

Трамп хоче досягти хоч якогось, навіть хиткого перемир'я, щоб подати це як своє досягнення,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Аналітик наголосив, що така позиція не зменшує ризику подальшої ескалації. Тимчасова пауза, за його словами, лише відтермінує новий виток бойових дій.

Китай і США визначатимуть умови перемир'я

Домовленості про зупинку бойових дій можуть ухвалюватися не між Москвою і Вашингтоном, а за участі Пекіна. Російсько-українська війна стала частиною складного діалогу між двома головними центрами світового впливу.

Досягнення перемир'я в Україні, швидше за все, обговорюватимуть не з Кремлем, а з Китаєм,

– зазначив Клочок.

Позиція Пекіна, за його словами, безпосередньо впливає на дії Росії. Саме тому будь-які політичні рішення щодо України ухвалюватимуться в межах глобальної гри, де інтереси США, Китаю та Європи часто суперечать одне одному.

Гравців у війні більше, ніж двоє

Аналітик зауважив, що нинішнє протистояння виходить далеко за межі конфлікту між Україною та Росією. До процесу залучені Китай, Сполучені Штати та країни Європи, кожна з яких переслідує власні інтереси.

Гравців у цій війні більше, ніж двоє: Росія, Україна, Китай, США та Європа. Усі відстоюють свої інтереси, і вони не завжди збігаються,

– пояснив він.

Він додав, що така кількість учасників робить будь-які переговори складними і тривалими. Навіть у разі досягнення перемир'я воно навряд чи буде стабільним, адже кожен гравець намагатиметься не втратити вплив у майбутньому форматі безпеки.

Зеленський зустрінеться з Трампом у США: що відомо