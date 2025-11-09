Все не так просто: действительно ли Орбан отстоял российские интересы перед Трампом

Орбан сегодня больший дипломат для России, чем Лавров. Если второй срывает встречи Путина с Трампом, то первый –наоборот, пытается их организовать.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Петр Олещук, добавив, что американский президент вряд ли существенно заинтересован в победе Украины.

США хотят зайти на рынок Венгрии

Лидер США обещал завершение российско-украинской войны, но она может закончиться по-разному. Те предложения, которые ранее звучали от администрации Трампа, не очень учитывали интересы Украины. Однако даже такие предложения Россия отвергала, потому что Путин в принципе отвергает факт существования украинского государства.

Трамп, как подчеркнул политолог, реализует собственные интересы и цели. Он привязал расширение влияния американской нефтегазовой промышленности в контексте санкций, которые накладываются на Россию. Ведь она, по мнению Белого дома, не проявила реальной заинтересованности к мирному урегулированию войны.

Согласно итогам встречи Трампа и Орбана, которая состоялась 7 ноября, последний заявил о том, что он получил тотальную победу, ведь США пошли ему на уступки и сняли ограничения для Венгрии, связанные с санкциями против российских нефтяных компаний. Орбан об этом громко заявляет, потому что, как объяснил политолог, в его стране скоро выборы, поэтому ему нужны соответствующие дипломатические и политические победы, чтобы мобилизовать свой электорат.

Впоследствии появились подробности его решения и оказалось, что все не так просто. По нефтяной сфере антироссийские санкции в отношении Венгрии отсрочили, но только на год, в обмен на это Венгрия должна будет закупать американский сжиженный газ,

– рассказал Олещук.

Таким образом, по его словам, впервые производители США в этой сфере зайдут на венгерский рынок, вытесняя оттуда Россию. Политолог отметил интересную информацию относительно венгерской атомной электростанции, строительством которой занимаются россияне. Туда якобы должна зайти американская компания Westinghouse. Это громкий проект, он обеспечивает присутствие россиян в Европе.

Орбан о нем не упоминал. Политолог не исключает, что одним из условий Трампа в вопросе пролонгации для Венгрии покупки российской нефти является то, что американцы должны заменить россиян в строительстве АЭС в Венгрии.

Трамп всегда давит с целью обменяться на что-то, заключить определенную сделку, получить доходы,

– подытожил Олещук.

