Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Лесной, отметив, что Трамп неоднократно демонстрировал свою способность менять позицию и прибегать к неожиданным жестким шагам. Однако к Виктору Орбану у него особое отношение, ведь президенту США всегда нравились "плохие парни".

К теме Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию, – Зеленский объяснил намерения венгерского премьера

Может ли Трамп отменить санкционное послабление в отношении Венгрии?

Лесной напомнил, что Дональду Трампу импонируют такие люди, как Виктор Орбан – авторитарного стиля правления, ведь президент США и сам является таковым. Ему нравятся люди, которые могут сами решать вопросы в своей стране, особенно не обращая внимание на прессу, юридические моменты. Они являются сторонниками простых авторитарных решений, которые принимаются фактически единолично.

К слову. Трамп во время встречи расхвалил Орбана. Он отметил, что премьер Венгрии "очень влиятельный человек", что у него "нет преступности, нет проблем, как в некоторых странах". Однако Трамп добавил, что у Орбана "видимо, есть несколько проблем", о которых он не знает или, возможно, о которых "не хочет знать". Также американский лидер сказал, что Орбан может поспособствовать его встрече с Владимиром Путиным.

Ситуация с ослаблением санкций в отношении Венгрии показала, по словам политолога, что Трамп, хоть и уверенно стоит на пути давления на Россию и тех стран, которые покупают ее энергоносители, однако может и сойти с этого пути.

Трамп находится где-то посередине, потому что известно, что было три варианта санкционного давления – жесткий, средний и легкий, и президент США выбрал средний,

– подчеркнул он.

Соответственно это, по его мнению, продолжение умеренной позиции Трампа, которая позволяет определенные исключения. В то же время у него периодически появляются жесткие или средней жесткости действия. Поэтому нельзя исключать, что он заявит, что не отменял санкции в отношении Венгрии. Однако Трамп также может сказать 21 ноября, что откладывает санкции против России.

"Российские лоббисты все это время не прекращают работать в Соединенных Штатах, чтобы решить определенные вопросы. Они не только ищут компании, в которые могут перелить капитал, чтобы его не потерять, но способы, как торпедировать или отсрочить эти санкции. Они сейчас активно работают над этим, а качественно ли – увидим после 21 ноября", – отметил Олег Лесной.

Появится ли в переговорном процессе Уиткофф?

В то же время в последнее время спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не появляется в публичном пространстве. Однако, по мнению политолога, его рано списывать со счетов.

Он еще может появиться, когда будет нужна красивая пиар-акция – поехать поговорить с россиянами, если произойдет какое-то потепление в отношениях с США,

– отметил он.

Этот персонаж, по его мнению, еще некоторое время будет беспокоить Украину, поскольку он входит в ближний круг Трампа.

Что известно о встрече Трампа и Орбана?