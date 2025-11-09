Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Олег Лісний, наголосивши, що Трамп неодноразово демонстрував свою здатність змінювати позицію та вдаватися до несподіваних жорстких кроків. Проте до Віктора Орбана у нього особливе ставлення, адже президенту США завжди подобались "погані хлопці".

До теми Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину, – Зеленський пояснив наміри угорського прем'єра

Чи може Трамп скасувати санкційне послаблення щодо Угорщини?

Лісний нагадав, що Дональду Трампу імпонують такі люди, як Віктор Орбан – авторитарного стилю правління, адже президент США і сам є таким. Йому подобаються люди, які можуть самі розв'язувати питання у своїй країні, особливо не звертаючи увагу на пресу, юридичні моменти. Вони є прихильниками простих авторитарних рішень, які ухвалюються фактично одноосібно.

До слова. Трамп під час зустрічі розхвалив Орбана. Він зазначив, що прем'єр Угорщини "дуже впливова людина", що у нього "немає злочинності, немає проблем, як у деяких країнах". Проте Трамп додав, що у Орбана "мабуть, є кілька проблем", про які він не знає чи, можливо, "не хоче знати". Також американський лідер сказав, що Орбан може посприяти його зустрічі з Володимиром Путіним.

Ситуація з послабленням санкцій щодо Угорщини показала, за словами політолога, що Трамп, хоч і впевнено стоїть на шляху тиску на Росію і тих країн, які купують її енергоносії, проте може і зійти з цього шляху.

Трамп перебуває десь посередині, тому що відомо, що було три варіанти санкційного тиску – жорсткий, середній і легкий, і президент США обрав середній,

– підкреслив він.

Відповідно це, на його думку, продовження поміркованої позиції Трампа, яка дозволяє певні виключення. Водночас у нього періодично з'являються жорсткі або середньої жорсткості дії. Тому не можна виключати, що він заявить, що не скасовував санкції щодо Угорщини. Однак Трамп також може сказати 21 листопада, що відтерміновує санкції проти Росії.

"Російські лобісти весь цей час не припиняють працювати у Сполучених Штатах, щоб розв'язувати певні питання. Вони не тільки шукають компанії, в які можуть перелити капітал, щоб його не втратити, але способи, як торпедувати або відтермінувати ці санкції. Вони зараз активно працюють над цим, а чи якісно – побачимо після 21 листопада", – наголосив Олег Лісний.

Чи з'явиться ще у переговорах Віткофф?

Водночас останнім часом спецпредставник Трампа Стів Віткофф не з'являється у публічному просторі. Однак, на думку політолога, його зарано списувати з рахунків.

Він ще може з'явитися, коли буде потрібна красива піар-акція – поїхати поговорити з росіянами, якщо відбудеться якесь потепління у відносинах із США,

– відзначив він.

Цей персонаж, на його думку, ще певний час буде турбувати Україну, оскільки входить у ближнє коло Трампа.

Що відомо про зустріч Трампа та Орбана?