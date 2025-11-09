Усе не так просто: чи справді Орбан відстояв російські інтереси перед Трампом

Орбан сьогодні більший дипломат для Росії, ніж Лавров. Якщо другий зриває зустрічі Путіна з Трампом, то перший – навпаки, намагається їх організувати.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Петро Олещук, додавши, що американський президент навряд чи суттєво зацікавлений у перемозі України.

США хочуть зайти на ринок Угорщини

Лідер США обіцяв завершення російсько-української війни, але вона може закінчитися по-різному. Ті пропозиції, які раніше лунали від адміністрації Трампа, не дуже брали до уваги інтереси України. Однак навіть такі пропозиції Росія відкидала, тому що Путін в принципі відкидає факт існування української держави.

Трамп, як підкреслив політолог, реалізує власні інтереси й цілі. Він прив'язав розширення впливу американської нафтогазової промисловості у контексті санкцій, які накладаються на Росію. Адже вона, на думку Білого дому, не проявила реальної зацікавленості до мирного врегулювання війни.

Згідно з підсумками зустрічі Трампа і Орбана, яка відбулась 7 листопада, останній заявив про те, що він здобув тотальну перемогу, адже США пішли йому на поступки й зняли обмеження для Угорщини, пов'язані з санкціями проти російських нафтових компаній. Орбан про це голосно заявляє, бо, як пояснив політолог, в його країні скоро вибори, тому йому потрібні відповідні дипломатичні й політичні перемоги, аби мобілізувати свій електорат.

Згодом з'явились подробиці його рішення і виявилося, що все не так просто. По нафтовій сфері антиросійські санкції стосовно Угорщини відтермінували, але лише на рік, в обмін на це Угорщина повинна буде закуповувати американський скраплений газ,

– розповів Олещук.

Таким чином, з його слів, вперше виробники США в цій сфері зайдуть на угорський ринок, витісняючи звідти Росію. Політолог зазначив на цікавій інформації стосовно угорської атомної електростанції, будівництвом якої займаються росіяни. Туди нібито має зайти американська компанія Westinghouse. Це гучний проєкт, він забезпечує присутність росіян у Європі.

Орбан про нього не згадував. Політолог не виключає, що однією з умов Трампа у питанні пролонгації для Угорщини купівлі російської нафти є те, що американці мають замінити росіян в будівництві АЕС в Угорщині.

Трамп завжди тисне з метою обмінятися на щось, укласти певну угоду, одержати доходи,

– підсумував Олещук.

Як експерти коментують зустріч Орбана і Трампа?