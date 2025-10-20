Если встреча в Будапеште пойдет по плохому сценарию: Зеленский предположил развитие событий
- Украина согласится на встречу в Будапеште в любом формате – трехсторонние переговоры или shuttle diplomacy.
- Зеленский отметил, что в случае давления только на Украину "никто не выйдет победителем".
В четверг, 16 октября, накануне переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, российский президент позвонил американскому коллеге. Политики договорились о встрече в Венгрии.
Украинский президент предположил, что может произойти, если события в Будапеште будут разворачиваться по "плохому сценарию". Об этом он рассказал журналистам по итогам своего визита в США, передает 24 Канал.
Что говорит Зеленский о встрече в Венгрии?
Зеленский подтвердил, что Украина согласится на приглашение в любом формате для встречи в Будапеште – трехсторонние переговоры или shuttle diplomacy, когда Трамп отдельно будет общаться с президентами Украины и России.
В то же время отвечая на вопрос журналистов о "плохом сценарии", Зеленский отметил, что "даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой еще глухой". Кроме того, никогда не надо делать ничего плохого для своего дома.
Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским",
– подчеркнул украинский лидер.
К тому же европейские лидеры заверили его в полной поддержке, они будут иметь с Украиной одинаковую позицию.
Что известно о предстоящих переговорах в Будапеште?
- Эксклюзивно для 24 Канала политтехнолог Олег Постернак рассказал, что таким выбором места для встречи российский диктатор хочет "убить нескольких зайцев". Эксперт заметил намек на Будапештский меморандум, оказавшийся "пустой бумажкой".
- Зеленский считает Венгрию не лучшей площадкой для переговоров. По его мнению, было много других вариантов – Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция. В то же время украинский президент разделяет с Трампом позитив, если это действительно приведет к окончанию войны.
- К слову, во время пресс-конференции один из журналистов спросил пресс-секретаря Белого дома, кто именно выбрал Венгрию как место для встречи. "Твоя мама", – грубо ответила Кэролайн Левитт.