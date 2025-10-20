Якщо зустріч у Будапешті піде за поганим сценарієм: Зеленський припустив розвиток подій
- Україна погодиться на зустріч в Будапешті у будь-якому форматі – тристоронні переговори чи shuttle diplomacy.
- Зеленський наголосив, що у разі тиску лише на Україну "ніхто не вийде переможцем".
У четвер, 16 жовтня, напередодні переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, російський президент зателефонував американському колезі. Політики домовилися про зустріч в Угорщині.
Український президент припустив, що може статися, якщо події в Будапешті розгортатимуться за "поганим сценарієм". Про це він розповів журналістам за підсумками свого візиту до США, передає 24 Канал.
Що каже Зеленський про зустріч в Угорщині?
Зеленський підтвердив, що Україна погодиться на запрошення у будь-якому форматі для зустрічі в Будапешті – тристоронні переговори або shuttle diplomacy, коли Трамп окремо спілкуватиметься з президентами України та Росії.
Водночас відповідаючи на запитання журналістів про "поганий сценарій", Зеленський зазначив, що "навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий". Окрім того, ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому.
Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім",
– наголосив український лідер.
До того ж європейські лідери завірили його в повній підтримці, вони матимуть з Україною однакову позицію.
Що відомо про майбутні переговори в Будапешті?
- Ексклюзивно для 24 Каналу політтехнолог Олег Постернак розповів, що таким вибором місця для зустрічі російський диктатор хоче "вбити кількох зайців". Експерт помітив натяк на Будапештський меморандум, що виявився "пустим папірцем".
- Зеленський вважає Угорщину не найкращим майданчиком для перемовин. На його думку, було багато інших варіантів – Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина. Водночас український президент розділяє з Трампом позитив, якщо це дійсно призведе до закінчення війни.
- До слова, під час пресконференції один із журналістів запитав речницю Білого дому, хто саме обрав Угорщину як місце для зустрічі. "Твоя мама", – грубо відповіла Керолайн Левітт.