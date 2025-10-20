Укр Рус
20 жовтня, 13:12
Якщо зустріч у Будапешті піде за поганим сценарієм: Зеленський припустив розвиток подій

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Україна погодиться на зустріч в Будапешті у будь-якому форматі – тристоронні переговори чи shuttle diplomacy.
  • Зеленський наголосив, що у разі тиску лише на Україну "ніхто не вийде переможцем".

У четвер, 16 жовтня, напередодні переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, російський президент зателефонував американському колезі. Політики домовилися про зустріч в Угорщині.

Український президент припустив, що може статися, якщо події в Будапешті розгортатимуться за "поганим сценарієм". Про це він розповів журналістам за підсумками свого візиту до США, передає 24 Канал.

Що каже Зеленський про зустріч в Угорщині?

Зеленський підтвердив, що Україна погодиться на запрошення у будь-якому форматі для зустрічі в Будапешті – тристоронні переговори або shuttle diplomacy, коли Трамп окремо спілкуватиметься з президентами України та Росії.

Водночас відповідаючи на запитання журналістів про "поганий сценарій", Зеленський зазначив, що "навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий". Окрім того, ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому.

Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім",
– наголосив український лідер.

До того ж європейські лідери завірили його в повній підтримці, вони матимуть з Україною однакову позицію.

Що відомо про майбутні переговори в Будапешті?

  • Ексклюзивно для 24 Каналу політтехнолог Олег Постернак розповів, що таким вибором місця для зустрічі російський диктатор хоче "вбити кількох зайців". Експерт помітив натяк на Будапештський меморандум, що виявився "пустим папірцем".
  • Зеленський вважає Угорщину не найкращим майданчиком для перемовин. На його думку, було багато інших варіантів – Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина. Водночас український президент розділяє з Трампом позитив, якщо це дійсно призведе до закінчення війни.
  • До слова, під час пресконференції один із журналістів запитав речницю Білого дому, хто саме обрав Угорщину як місце для зустрічі. "Твоя мама", – грубо відповіла Керолайн Левітт.