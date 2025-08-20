Возможны ли переговоры с Путиным, несмотря на запрет СНБО: политолог назвал варианты
- Белый дом заявил, что Владимир Путин хочет встретиться с Владимиром Зеленским, хотя СНБО запретил такие переговоры осенью 2022 года.
Политолог Владимир Фесенко считает, что встреча возможна, если решение СНБО будет приостановлено или скорректировано, но предупреждает, что это может быть ловушкой от Путина.
В Белом доме заявили, что Владимир Путин намерен встретиться с Владимиром Зеленским. Хотя с осени 2022 года, по решению СНБО, встреча невозможна, все же существуют несколько вариантов развития событий.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что можно внести определенные коррективы в решение. Однако настоящие проблема может заключаться в другом.
Смотрите также Станет победой: для кого имеет наибольшее значение встреча Зеленского и Путина
Возможны ли переговоры с Путиным, несмотря на запрет СНБО?
Политолог объяснил, что решение СНБО не касается переговоров с Россией. Украина уже вела переговоры со страной-агрессором по обмену пленных, возвращение детей, а также были переговоры в Стамбуле.
Поэтому решение СНБО, которое запрещает встречу Зеленского и Путина, можно приостановить или откорректировать. Может быть конкретное юридическое объяснение со стороны МИД, ОП или СНБО для проведения встречи, то есть временное исключение,
– подчеркнул он.
Фесенко добавил, что настоящая проблема заключается в другом – по его мнению, встреча украинского президента и российского диктатора не принесет прорыва. Возможно, что Путин готовит определенную ловушку и предложит собственный сценарий окончания войны.
Встреча Зеленского и Путина: что известно?
- Еще раньше, 23 июля, на переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской провести встречу лидеров до конца августа этого года. Тогда Россия заявила, что стороны должны сначала наработать договоренности "путем экспертной работы".
- После встречи Зеленского с Трампом президент Украины снова заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий, чтобы обсудить пути окончания войны. В это время Белый дом сообщил и о таком же намерении российского диктатора.
- По сообщению западных СМИ, встреча может пройти в Венгрии. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести ее в Швейцарии.