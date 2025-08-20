У Білому домі заявили, що Володимир Путін має намір зустрітись з Володимиром Зеленським. Хоч з осені 2022 року, за рішенням РНБО, зустріч є неможливою, все ж існують кілька варіантів розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що можна внести певні корективи у рішення. Однак справжні проблема може полягати в іншому.

Дивіться також Стане перемогою: для кого має найбільше значення зустріч Зеленського та Путіна

Чи можливі переговори з Путіним, попри заборону РНБО?

Політолог пояснив, що рішення РНБО не стосується переговорів з Росією. Україна вже вела переговори з країною-агресоркою щодо обміну полонених, повернення дітей, а також були переговори у Стамбулі.

Тому рішення РНБО, яке забороняє зустріч Зеленського та Путіна, можна призупинити чи відкоригувати. Може бути конкретне юридичне пояснення з боку МЗС, ОП або ж РНБО для проведення зустрічі, тобто тимчасове виключення,

– наголосив він.

Фесенко додав, що справжня проблема полягає в іншому – на його думку, зустріч українського президента та російського диктатора не принесе прориву. Можливо, що Путін готує певну пастку та запропонує власний сценарій закінчення війни.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?