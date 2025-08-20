Чи можливі переговори з Путіним, попри заборону РНБО: політолог назвав варіанти
- Білий дім заявив, що Володимир Путін хоче зустрітися з Володимиром Зеленським, хоча РНБО заборонила такі переговори восени 2022 року.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що зустріч можлива, якщо рішення РНБО буде призупинено або скориговано, але попереджає, що це може бути пасткою від Путіна.
У Білому домі заявили, що Володимир Путін має намір зустрітись з Володимиром Зеленським. Хоч з осені 2022 року, за рішенням РНБО, зустріч є неможливою, все ж існують кілька варіантів розвитку подій.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що можна внести певні корективи у рішення. Однак справжні проблема може полягати в іншому.
Дивіться також Стане перемогою: для кого має найбільше значення зустріч Зеленського та Путіна
Чи можливі переговори з Путіним, попри заборону РНБО?
Політолог пояснив, що рішення РНБО не стосується переговорів з Росією. Україна вже вела переговори з країною-агресоркою щодо обміну полонених, повернення дітей, а також були переговори у Стамбулі.
Тому рішення РНБО, яке забороняє зустріч Зеленського та Путіна, можна призупинити чи відкоригувати. Може бути конкретне юридичне пояснення з боку МЗС, ОП або ж РНБО для проведення зустрічі, тобто тимчасове виключення,
– наголосив він.
Фесенко додав, що справжня проблема полягає в іншому – на його думку, зустріч українського президента та російського диктатора не принесе прориву. Можливо, що Путін готує певну пастку та запропонує власний сценарій закінчення війни.
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?
Ще раніше, 23 липня, на переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня цього року. Тоді Росія заявила, що сторони мають спочатку напрацювати домовленості "шляхом експертної роботи".
Після зустрічі Зеленського з Трампом президент України знову заявив про готовність до зустрічі з Путіним і Трампом без попередніх умов, щоб обговорити шляхи закінчення війни. В цей час Білий дім повідомив і про такий же намір російського диктатора.
За повідомленням західних ЗМІ, зустріч може пройти в Угорщині. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести її у Швейцарії.