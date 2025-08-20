Укр Рус
20 серпня, 21:45
Чи можливі переговори з Путіним, попри заборону РНБО: політолог назвав варіанти

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • Білий дім заявив, що Володимир Путін хоче зустрітися з Володимиром Зеленським, хоча РНБО заборонила такі переговори восени 2022 року.

  • Політолог Володимир Фесенко вважає, що зустріч можлива, якщо рішення РНБО буде призупинено або скориговано, але попереджає, що це може бути пасткою від Путіна.

     

У Білому домі заявили, що Володимир Путін має намір зустрітись з Володимиром Зеленським. Хоч з осені 2022 року, за рішенням РНБО, зустріч є неможливою, все ж існують кілька варіантів розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що можна внести певні корективи у рішення. Однак справжні проблема може полягати в іншому.

Чи можливі переговори з Путіним, попри заборону РНБО?

Політолог пояснив, що рішення РНБО не стосується переговорів з Росією. Україна вже вела переговори з країною-агресоркою щодо обміну полонених, повернення дітей, а також були переговори у Стамбулі.

Тому рішення РНБО, яке забороняє зустріч Зеленського та Путіна, можна призупинити чи відкоригувати. Може бути конкретне юридичне пояснення з боку МЗС, ОП або ж РНБО для проведення зустрічі, тобто тимчасове виключення, 
– наголосив він.

Фесенко додав, що справжня проблема полягає в іншому – на його думку, зустріч українського президента та російського диктатора не принесе прориву. Можливо, що Путін готує певну пастку та запропонує власний сценарій закінчення війни.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?

  • Ще раніше, 23 липня, на переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня цього року. Тоді Росія заявила, що сторони мають спочатку напрацювати домовленості "шляхом експертної роботи".

  • Після зустрічі Зеленського з Трампом президент України знову заявив про готовність до зустрічі з Путіним і Трампом без попередніх умов, щоб обговорити шляхи закінчення війни. В цей час Білий дім повідомив і про такий же намір російського диктатора.

  • За повідомленням західних ЗМІ, зустріч може пройти в Угорщині. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести її у Швейцарії.