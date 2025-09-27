Встреча с Зеленским для Путина была бы неудачей. Российский лидер хотел достичь "только фото с Трампом" на Аляске, а не реальных переговоров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, передает 24 Канал.

Смотрите также Вы можете видеть меня живым в последний раз, – Зеленский о своем звонке лидерам ЕС в начале войны

Что сказал Зеленский о встрече с Путиным?

Владимир Зеленский объяснил, почему для Владимира Путина встреча с ним была бы неудачей. Президент Украины считает, что российский лидер "стремился только фотографий" с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске.

Однако Путин не хотел реальной трехсторонней встречи между Украиной, Россией и США. Ведь российскому диктатору важен результат встречи для собственного общества.

Его общество (Путина – 24 Канал), даже там, в этой дезинформации, даже радикальная часть России, они не могут понять, как может состояться встреча на уровне лидеров, трехсторонняя встреча: Украина, Россия и Америка – и из нее не будет никакого результата,

– сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Путин долго убеждал россиян, что хочет завершить войну, а Украина, якобы, нет. Из-за этих заявлений президент Украины назвал российского лидера "самым большим лжецом в мире".

Кроме того, как отмечает Зеленский, Трамп дал возможность Путину отложить встречу, демонстрируя будто желание "какого-то диалога".

Встретятся ли Зеленский и Путин?