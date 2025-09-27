Для Путина встреча со мной будет неудачей, – Зеленский
Встреча с Зеленским для Путина была бы неудачей. Российский лидер хотел достичь "только фото с Трампом" на Аляске, а не реальных переговоров.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о встрече с Путиным?
Владимир Зеленский объяснил, почему для Владимира Путина встреча с ним была бы неудачей. Президент Украины считает, что российский лидер "стремился только фотографий" с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске.
Однако Путин не хотел реальной трехсторонней встречи между Украиной, Россией и США. Ведь российскому диктатору важен результат встречи для собственного общества.
Его общество (Путина – 24 Канал), даже там, в этой дезинформации, даже радикальная часть России, они не могут понять, как может состояться встреча на уровне лидеров, трехсторонняя встреча: Украина, Россия и Америка – и из нее не будет никакого результата,
– сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, Путин долго убеждал россиян, что хочет завершить войну, а Украина, якобы, нет. Из-за этих заявлений президент Украины назвал российского лидера "самым большим лжецом в мире".
Кроме того, как отмечает Зеленский, Трамп дал возможность Путину отложить встречу, демонстрируя будто желание "какого-то диалога".
Встретятся ли Зеленский и Путин?
Президент Украины заявил, что Владимир Путин уклоняется от встречи с ним, потому что не заинтересован в завершении войны.
В то же время Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером на нейтральной территории.
Дональд Трамп отметил, что между лидерами Украины и России существует неприязнь. Именно поэтому, считает американский лидер, ему придется участвовать в мирном урегулировании войны в Украине.
Позже Зеленский прокомментировал предложение Путина провести встречу в Москве, заявив, что Путин может приехать в Киев самостоятельно.