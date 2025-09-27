Зустріч із Зеленським для Путіна була б невдачею. Російський лідер хотів досягти "лише фото з Трампом" на Алясці, а не реальних переговорів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про зустріч із Путіним?

Володимир Зеленський пояснив, чому для Володимира Путіна зустріч із ним була б невдачею. Президент України вважає, що російський лідер "прагнув лише фотографій" із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці.

Проте Путін не хотів реальної тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США. Адже російському диктатору важливий результат зустрічі для власного суспільства.

Його суспільство (Путіна – 24 Канал), навіть там, у цій дезінформації, навіть радикальна частина Росії, вони не можуть зрозуміти, як може відбутись зустріч на рівні лідерів, тристороння зустріч: Україна, Росія й Америка – і з неї не буде жодного результату,

– сказав український лідер.

За словами Зеленського, Путін довго переконував росіян, що хоче завершити війну, а Україна, нібито, ні. Через ці заяви президент України назвав російського лідера "найбільшим брехуном у світі".

Крім того, як зазначає Зеленський, Трамп дав можливість Путіну відкласти зустріч, демонструючи ніби бажання "якогось діалогу".

Чи зустрінуться Зеленський і Путін?