Журналісту видання Axios Бараку Равіду глава держави зізнався, що тоді, на початку війни, він не міг уявити, що через три з половиною роки сидітиме тут у Нью-Йорку, даючи це інтерв'ю, передає 24 Канал.
Про що говорив Зеленський із союзниками у перший день вторгнення?
Відомо, що у день вторгнення президент України провів відеодзвінок з лідерами ЄС. Він сказав союзникам, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живого.
Володимир Зеленський також поговорив із президентом США. Він проводив розмови кожні 5 – 10 хвилин з лідерами різних країн.
Президент усвідомлював, що Україна потребує багато допомоги від США та Європи. Він також розумів, що росіяни перебувають на короткій відстані від Києва.
Я поділився із ними усіма моїми емоціями і думками. Я розумів, що це буде складно для нас. І, звичайно, я не знав тоді, що буду тут, що моя команда буде жива,
– поділився Зеленський.
Глава держави зауважив, що у ті дні він думав лише про одну річ: як об'єднати країну і як закликати кожного у Європі та світі допомогти їй.
Які ще заяви зробив Зеленський в інтерв'ю для Axios?
- Володимир Зеленський наголосив, що вірить у те, що Дональд Трамп бажає Україні перемоги. На це, зокрема, повпливало погіршення його стосунків із Путіним.
- Президент заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але допускає певний компроміс заради миру. Він зазначив, що якщо вогонь буде припинено і Україна не зможе повернути території силою, вона розгляне можливість відновлення територіальної цілісності дипломатичним шляхом у майбутньому.
- Водночас політик розкритикував НАТО за слабку реакцію на порушення повітряного простору Альянсу з боку Росії. Він вважає, що відсутність відповіді на провокації може спричинити негативні наслідки для Заходу.