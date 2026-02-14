С кем еще я могу поговорить о территориях, – Зеленский объяснил, как он представляет встречу с Путиным
- Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения прекращения войны, сосредотачивая внимание на вопросах украинской территории.
- Президент Украины выразил сомнение относительно вероятности такой встречи, подчеркивая отсутствие реального желания с обеих сторон.
Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором в любом формате. По его словам, разговор имеет целью завершить войну и предотвратить новые нападения.
Об этом глава государства сообщил в интервью The Atlantic.
Какие вопросы могут обсудить Зеленский с Путиным во время возможной встречи?
Зеленский отметил, что во время возможной встречи с российским лидером его интересуют не личные эмоции или желание посмотреть Путину в глаза. Он отметил – главным вопросом является украинские территории.
У нас есть вопросы, касающиеся украинской территории, которые сегодня никто не может решить. Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение по этому поводу, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас против него физически воюет только одно государство – Украина,
– сказал Зеленский.
По словам украинского лидера, разговор с Путиным должен быть исключительно о прекращении войны. Обсуждение должно проходить максимально открыто и сосредотачиваться на поиске способов завершить войну так, чтобы она не повторилась снова.
Также Зеленский ответил относительно эмоциональности во время возможной встречи с российским диктатором: "Почему я должен быть эмоциональным или равнодушным? В чем разница? Наша цель – положить конец войне. Думаю, у него может быть другая цель. Мы не знаем. Во время войны мы не встречались. Все пытались что-то сделать, но война продолжается. Поэтому, на мой взгляд, логично провести встречу лидеров, которые могли бы обсудить самые сложные вопросы. С кем еще я могу поговорить о территориальных проблемах?".
В то же время глава государства выразил сомнение относительно вероятности такого общения. Президент отметил, что пока ни одна из сторон не проявляет реального желания встречи. Он добавил, что хоть они являются врагами и никто открыто этого не предлагал, желание провести переговоры все же есть.
По словам Зеленского, такая встреча могла бы стать правильным шагом для завершения войны. Украина готова поддержать идею переговоров в любом формате, впрочем проведение встречи в Москве или Беларуси – исключено.
Какие подробности о возможной встрече лидеров известны?
Представитель диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна, впрочем только в Москве.
Ранее, в Кремле неоднократно приглашали Владимира Зеленского в столицу страны-агрессора на переговоры. Ответ украинского лидера не пришлось долго ждать – тот пригласил Путина в Киев. "Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно", – сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что Киев стремится к конструктивным договоренностям относительно реального завершения войны и готов к результативной встрече, во время которой можно было бы обсудить имеющиеся вопросы и решить их.