З ким ще я можу поговорити про території, – Зеленський пояснив, як він уявляє зустріч із Путіним
- Володимир Зеленський готовий зустрітись із Путіним для обговорення припинення війни, зосереджуючи увагу на питаннях української території.
- Президент України висловив сумнів щодо ймовірності такої зустрічі, підкреслюючи відсутність реального бажання з обох сторін.
Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітись із російським диктатором у будь-якому форматі. За його словами, розмова має на меті завершити війну та запобігти новим нападам.
Про це глава держави повідомив у інтерв'ю The Atlantic.
Які питання можуть обговорити Зеленський із Путіним під час ймовірної зустрічі?
Зеленський зауважив, що під час можливої зустрічі із російським лідером його цікавлять не особисті емоції чи бажання подивитись Путіну в очі. Він наголосив – головним питанням є українські території.
У нас є питання, що стосуються української території, які сьогодні ніхто не може вирішити. Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі й виправдовуючи свої дії. Зараз проти нього фізично воює тільки одна держава – Україна,
– сказав Зеленський.
За словами українського лідера, розмова із Путіним має бути виключно про припинення війни. Обговорення повинно проходити максимально відкрито й зосереджуватись на пошуку способів завершити війну так, аби вона не повторилась знову.
Також Зеленський відповів щодо емоційності під час можливої зустрічі із російським диктатором: "Чому я повинен бути емоційним або байдужим? У чому різниця? Наша мета – покласти край війні. Думаю, у нього може бути інша мета. Ми не знаємо. Під час війни ми не зустрічалися. Всі намагалися щось зробити, але війна триває. Тому, на мій погляд, логічно провести зустріч лідерів, які могли б обговорити найскладніші питання. З ким ще я можу поговорити про територіальні проблеми?".
Водночас глава держави висловив сумнів щодо ймовірності такого спілкування. Президент зауважив, що наразі жодна зі сторін не проявляє реального бажання зустрічі. Він додав, що хоч вони є ворогами й ніхто відкрито цього не пропонував, бажання провести переговори все ж є.
За словами Зеленського, така зустріч могла б стати правильним кроком для завершення війни. Україна готова підтримати ідею переговорів у будь-якому форматі, втім проведення зустрічі у Москві чи Білорусі – виключене.
Які подробиці про можливу зустріч лідерів відомі?
Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського можлива, втім лише у Москві.
Раніше, у Кремлі неодноразово запрошували Володимира Зеленського у столицю країни-агресорки на перемовини. Відповідь українського лідера не довелось довго чекати – той запросив Путіна до Києва. "Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", – сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що Київ прагне конструктивних домовленостей щодо реального завершення війни та готова до результативної зустрічі, під час якої можна було б обговорити наявні питання та вирішити їх.