Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что обсуждать вступление Украины в НАТО и ЕС сейчас "преждевременно из-за войны", которая до сих пор продолжается. В украинском МИД отреагировали на это заявление.

Там отметили, что приняли его во внимание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на литовское издание LRT и МИД Украины.

Что сказал президент Польши о вступлении Украины в ЕС и НАТО?

В интервью литовской телерадиокомпании Навроцкий заявил, что страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это будет означать, что и Польша, и Литва будут находиться в состоянии войны. По его словам, эту дискуссию следует отложить, ведь "это просто невозможно."

Что касается интеграции Украины в Европейский Союз, то польский президент отметил, что процессы вступления Польши и Литвы в ЕС продолжались много лет и учитывали многочисленные факторы, в частности экономические и бизнес-аспекты.

Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной,

– сказал Навроцкий.

Он также подчеркнул, что не участвует в таких дискуссиях, а вместо этого сосредотачивается на практической поддержке Украины.

Польский лидер отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году его страна предоставила значительную военную помощь и приняла более миллиона украинцев, обеспечивая им социальную поддержку. По его словам, сейчас Польша продолжает демонстрировать солидарность с Украиной в борьбе против агрессии России.

В украинском МИД отреагировали на такое заявление и отметили, что исходят из понимания, что безопасностное будущее Украины неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое будущее – с Европейским Союзом. Там добавили, что государства-участники "коалиции желающих" недавно согласились, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для государства.

Важно осознавать, что членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Это не преувеличение, а современные реалии,

– объяснили в ведомстве.

А также заявили, что эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши.

В МИД убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте непрерывной агрессии России и всей европейской системы безопасности.

Там говорят, что высоко ценят продемонстрированное Польшей с 2022 года лидерство в поддержке Украины и убеждены, что эта солидарность польского государства и народа с Украиной сегодня закладывает основу общего европейского будущего стран.

Как сообщили в МИД, Украина продолжает активно работать со всеми партнерами, в том числе и с Польшей, для достижения стратегической цели – полноправного членства в ЕС и НАТО.

