Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що обговорювати вступ України до НАТО та ЄС нині "передчасно через війну", яка досі триває. В українському МЗС відреагували на цю заяву.

Там зазначили, що взяли її до уваги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на литовське видання LRT та МЗС України.

Що сказав президент Польщі про вступ України до ЄС та НАТО?

В інтерв'ю литовській телерадіокомпанії Навроцький заявив, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва перебуватимуть у стані війни. За його словами, цю дискусію слід відкласти, адже "це просто неможливо."

Що ж до інтеграції України у Європейський Союз, то польський президент зазначив, що процеси вступу Польщі та Литви до ЄС тривали багато років і враховували численні чинники, зокрема економічні та бізнес-аспекти.

Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому має бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною,

– сказав Навроцький.

Він також підкреслив, що не бере участі в таких дискусіях, а натомість зосереджується на практичній підтримці України.

Польський лідер зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році його країна надала значну військову допомогу і прийняла понад мільйон українців, забезпечуючи їм соціальну підтримку. За його словами, зараз Польща продовжує демонструвати солідарність з Україною в боротьбі проти агресії Росії.

В українському МЗС відреагували на таку заяву і зазначили, що виходять з розуміння, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє – з Європейським Союзом. Там додали, що держави-учасниці "коаліції охочих" нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для держави.

Важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії,

– пояснили у відомстві.

А також заявили, що ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі.

У МЗС переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті невпинної агресії Росії та всієї європейської системи безпеки.

Там кажуть, що високо цінують продемонстроване Польщею з 2022 року лідерство у підтримці України та переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу спільного європейського майбутнього країн.

Як повідомили в МЗС, Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети – повноправного членства в ЄС і НАТО.

Дії Польщі щодо України: коротко про головне