На Южном побережье аннексированного Крыма вечером 21 сентября прозвучала серия громких взрывов. Впоследствии появились сообщения об атаке дронов по территории санатория "Форос Терлецкий".

Российские СМИ пишут, что "ВСУ атаковали так называемую дачу ФСБ, где неоднократно отдыхал лично Путин". Специально для 24 Канала эксперты проанализировали атаку Сил обороны по Крыму и предположили, кого удалось ликвидировать и какие объекты уничтожить.

Интересно Смертельная ошибка: почему стягивание ПВО в Крым стало ловушкой для России

Что означает объект в поселке Форос лично для Путина?

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко заметил, что в поселке Форос расположены не просто дачи ФСБ, а в частности элитный ресторан, который накануне выставлял объявления, что не будет принимать посетителей, поскольку забронирован для "уважаемых" лиц.

Важно, что Силы обороны смогли обойти противовоздушную оборону россиян в Крыму, ведь весь полуостров насыщен российскими системами ПВО. Кто-то говорит, что по уровню защиты Крым уступает только Москве, а кто-то, что на уровне с Москвой. Несмотря на это есть положительный результат.

Обратите внимание! Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении нескольких объектов на территории санатория "Форос". По его словам, в результате удара якобы погибли три человека, еще 16 получили ранения.

К тому же не забывайте, что прилеты по Крыму происходят постоянно. Во время атак удается уничтожать не только "элитные рестораны" с партноменклатурой оккупационной власти и военно-политического руководства, а также аэродромы, склады, воинские части, где противник проводит процесс набора, накопления, личного состава для того, чтобы отправлять их уже на материковую территорию Украины для усиления своих сил, в частности на Покровском или Лиманском направлениях.

Удар по санаторию "Форос" имеет большое значение в информационном плане на российском пропагандистском поле. Ведь об этом все говорят и знают, какой пиетет Владимир Путин имеет к Крыму, как он гордился оккупацией этого полуострова.

Атака существенно повлияет и на российских "политиков", которые до сих пор находятся на аннексированном полуострове. В частности, следующий раз они задумаются, надо ли им собираться,

– сказал Тимочко.

По его словам, важно узнать, представители каких слоев российской политической элиты были ликвидированы в результате атаки – были ли это военные, или политики, или какой-то серьезный командный центр, например, регионального уровня управления ФСБ. В любом случае понимаем, что там собирали, анализировали и обрабатывали информацию со всего Южного направления.

Возможно, там собирались лица, которые должны были отвечать за наступательные действия на материковой части территории Украины. Сам факт того, как заныли российские военные и как к этому месту приковано внимание в Украине и за рубежом свидетельствует о том, что попали в нечто очень серьезное, не учитывая символического значения, что это дачи Путина и вообще один из центров ФСБшников на временно оккупированной территории Украины,

– предположил военный эксперт.

Конечно, противник будет пытаться скрыть эту информацию, особенно потери "уважаемых" лиц. Однако, по мнению Тимочко, вскоре мы получим исчерпывающую и подробную информацию о результатах проделанной работы.

Ощущение безопасности для российских политических элит будет исчезать все больше и больше, даже находясь на таких "серьезно защищенных" с воздуха, земли и моря объектах, как дачи в Форосе, которые россияне почему-то представляли неприкосновенными местами,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его мнению, атака может привести к изменению активности сил противника на южном направлении. Тем более неоднократно озвучивалось, что Россия готовит серьезное контрнаступление на Запорожском направлении. Так, оно было сорвано, в частности, благодаря тому, что Вооруженные Силы Украины существенно повредили железнодорожную дорогу противника, которую он использовал на этом направлении.

К слову, между Форосом и Ялтой расположены четыре государственные дачи, что с советских времен используются политической элитой. По данным расследования "Проекта", две из них – шестая и восьмая – находятся в пользовании российского диктатора.

Кого могли ликвидировать в санатории "Форос Терлецкий": смотрите видео

Болезненная история для россиян

Политтехнолог Тарас Загородний также считает, что в ресторане были важные для России люди. В частности, предатель Владимир Сальдо не выходит на связь. Подозревают, он мог погибнуть в "Форосе".

"Если Сальдо там был, то они долго будут искать его местонахождение. Одно место может быть в 100 метрах, одно в 200 метрах... Это будет долго", – смеется Загородний.

В то же время он называет это "уроком" для коллаборационистов, которые сейчас возглавляют оккупационные администрации во временно оккупированном Крыму.

"Вы следующие, вас везде достанут. Я впервые вижу, что ударили по ресторану, где есть важные для россиян люди. Это не очень приятная история для россиян, ведь там уже опасно находиться не только вертолетам, самолетам и ПВО. А уже и выпить в ресторане опасно. Пусть боятся", – заверил политтехнолог.

Как ликвидация "почтенных гостей" на даче ФСБ повлияет на Путина: смотрите видео

К чему приведут системные атаки по Крыму?

Ударов по временно оккупированному Крымскому полуострову становится все больше. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас происходит подготовка к серьезному воздушному вторжению в Крым. По его словам, полуостров можно освободить даже без наземной операции, поскольку географически это оперативный "котел".

Его можно разнести в течение года дальнобойными средствами поражения – ракетами, БПЛА и авиацией. Там не останется ни одного стационарного и мобильного объекта,

– сказал Свитан.

Он добавил, что удержать Крымский полуостров может только государство, которое полностью контролирует его с материка. Даже сухопутный коридор – еще одна проблема для россиян, ведь он якобы обеспечивает Крым, но с другой стороны – хорошая цель для воздушного контроля.

На сегодня аннексированный полуостров – "ахиллесова пята" россиян. Дело в том, что в Крым легко зайти с моря. Единственный способ, чтобы прикрыть полуостров с моря – Черноморский флот России, но Силы обороны значительно ослабили его основные возможности, что привело к перемещению значительной части кораблей из Крыма в Новороссийск. Поэтому сейчас Силам обороны легко заходить с моря.

Россияне технически не могут обеспечить полную систему противовоздушной обороны со стороны моря, особенно с запада. Это успешно используют ГУРовцы. За несколько сотен долларов минусуют аппараты за миллионы долларов.

В частности, уничтожают вражеские вертолеты, которыми оккупанты заменяют корабли с точки зрения ПВО. Преимущественно вертолеты перехватывают украинские беспилотники, которые идут для выполнения боевых задач в Крыму.

К чему Силы обороны готовят Крым: смотрите видео

Последние атаки по Крыму: что известно?