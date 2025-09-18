В четверг, 18 сентября, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донецком направлении. По словам президента, речь идет о районе Покровска и Доброполья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Читайте также Массовые штурмы на Покровском направлении: карта боевых действий 18 сентября

Где ВСУ имеют успехи?

Владимир Зеленский рассказал об успехах Сил обороны на фронте.

Мы осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций – ребята молодцы – на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполье,

– заявил президент.

По его словам, на фронте продолжаются жесткие бои, однако ВСУ удалось нанести россиянам ощутимые потери.

Глава государства подчеркнул, что украинские силы лишают оккупанта возможности совершить на этом направлении наступательную полноценную операцию, "которую они планировали долго и на которую рассчитывали".

Сначала Сумщина была у них, теперь здесь украинские подразделения достигают результата для Украины,

– подытожил Зеленский.

В своем обращении президент поблагодарил ДШВ, штурмовые полки и батальоны, всех пехотинцев, разведчиков, артиллеристов и подразделений Национальной гвардии, а также каждого, кто обеспечивает беспилотную составляющую.

Что сейчас происходит на фронте?