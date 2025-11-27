За неделю Силы обороны зачистили более 10 километров квадратных в Покровске, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о ситуации в Покровске. По его словам, сейчас украинские военные блокируют попытки российской армии штурмовать город малыми пехотными группами.

Сырский заявил, что в течение последней недели непосредственно в Покровске был проведен поиск и уничтожение россиян на территории примерно 11,5 квадратных километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ.

Что сказал Сырский о ситуации в Покровске?

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что задача Сил обороны – защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов, перекрывать их логистику, эффективно противодействовать россиянам в воздухе.

Сейчас украинские защитники блокируют попытки российских военных штурмовать город малыми пехотными группами. Однако Сырский сообщил, что оккупанты, понеся значительные потери, привлекли в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв.

Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в частности маскируясь под гражданское население или прикрываясь им,

– объяснил он.

А также добавил, что во время совещания на направлении обсудили усиление украинских подразделений и согласованное применение резервов. На этот раз особое внимание уделили обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.

Что происходит на Покровском направлении: коротко о главном