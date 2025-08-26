В начале августа в 2024 году ВСУ совершили прорыв на границе с Курской областью, захватив там немалый плацдарм. 9 месяцев украинские воины удерживали значительный участок земли на территории страны-агрессора. В России тем временем до сих пор ищут виноватых в этом своем позоре.

Как сообщает Институт изучения войны, российские власти недавно задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, передает 24 Канал.

Смотрите также Ко Дню флага над этническими украинскими землями Курщины взвились сине-желтые флаги

Кого в Кремле сделали "козлом отпущения" за прорывы ВСУ на границе с Россией?

По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, российские правоохранители задержали Базарова в рамках большого уголовного дела о хищении средств. Эти деньги российские власти якобы выделили на строительство оборонительных укреплений в приграничных районах Белгородской области во время пребывания Базарова в администрации этого региона. Базаров якобы присвоил один миллиард рублей (примерно 12,4 миллиона долларов) из этих средств.

Аналитики ISW тем временем считают задержание Базарова попыткой Кремля переложить вину за провалы в сфере безопасности границы на местных чиновников.

Ведь ранее российские власти задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина по схожим обвинениям в хищениях.

Также Владимир Путин показательно отправил в отставку министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля – непосредственно перед известием о его самоубийстве в тот же день.

Эти аресты и кадровые изменения являются частью скоординированных усилий Кремля использовать чиновников приграничных областей как "козлов отпущения" за провал России в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Кремль, вероятно, также пытается переложить вину на местных чиновников за провал России в отражении украинских рейдов через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах,

– заявили в ISW.

Напомним, что недавно командующего группой армий "Север" в России, генерала Александра Лапина сняли с должности. Лапин был объектом критики и скандалов, в частности за провалы в военных операциях. Его обвиняли в прорыве украинских войск в Курской области.