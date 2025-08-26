На початку серпня у 2024 році ЗСУ здійснили прорив на кордоні із Курською областю, захопивши там чималий плацдарм. 9 місяців українські воїни утримували значну ділянку землі на території країни-агресорки. У Росії тим часом досі шукають винуватих у цій своїх ганьбі.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російська влада нещодавно затримала виконувача обов'язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова, передає 24 Канал.

Кого у Кремлі зробили "цапом відбувайлом" за прориви ЗСУ на кордоні з Росією?

За словами виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хінштейна, російські правоохоронці затримали Базарова у межах великої кримінальної справи про розкрадання коштів. Ці гроші російська влада нібито виділила на будівництво оборонних укріплень у прикордонних районах Бєлгородської області під час перебування Базарова в адміністрації цього регіону. Базаров начебто привласнив один мільярд рублів (приблизно 12,4 мільйона доларів) із цих коштів.

Аналітики ISW тим часом вважають затримання Базарова спробою Кремля перекласти провину за провали у сфері безпеки кордону на місцевих чиновників.

Адже раніше російська влада затримала колишнього губернатора Курської області Олексія Смірнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Сімоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна за схожими звинуваченнями у розкраданнях.

Також Володимир Путін показово відправив у відставку міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня – безпосередньо перед звісткою про його самогубство у той самий день.

Ці арешти та кадрові зміни є частиною скоординованих зусиль Кремля використати чиновників прикордонних областей як "цапів-відбувайлів" за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року. Кремль, імовірно, також намагається перекласти провину на місцевих чиновників за провал Росії у відбитті українських рейдів через кордон у Бєлгородській області у 2023 і 2024 роках,

– заявили в ISW.

Нагадаємо, що нещодавно командувача групою армій "Північ" у Росії, генерала Олександра Лапіна зняли з посади. Лапін був об'єктом критики та скандалів, зокрема за провали у військових операціях. Його звинувачували у прориві українських військ у Курській області.