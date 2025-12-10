Укр Рус
Из-за давления США: Зеленский сделал новое заявление о вероятности проведения выборов в Украине
10 декабря, 21:21
Из-за давления США: Зеленский сделал новое заявление о вероятности проведения выборов в Украине

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Президент Зеленский ожидает от Верховной Рады видения относительно вероятности проведения выборов во время военного положения.
  • Он подчеркнул, что Украина должна дать законные ответы на вопросы о выборах, в частности те, возникающие из-за давления США.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с представителями Верховной Рады, и ожидает от них видения относительно вероятности проведения выборов во время военного положения.

Соответствующую информацию украинский лидер сообщил вечером в среду, 10 декабря, во время своего вечернего обращения, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о выборах?

Он сказал, что не будет допускать спекуляций против Украины. По его словам, если США так много говорят о выборах в условиях военного положения, то Украина должна дать законные ответы на каждый вопрос и сомнение.

Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно, 
– заявил он.

Президент сообщил, что провел разговор с представителями Верховной Рады Украины. Владимир Зеленский ожидает, что народные депутаты предложат собственное видение ситуации и возможных решений этого вопроса.

"Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – резюмировал украинский президент в обращении.

Что этому предшествовало?

  • На днях Дональд Трамп заявил, что в Украине настало время провести президентские выборы. Кроме того, по мнению американского президента, Владимир Зеленский имеет шансы снова победить.

  • Реагируя на это, Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с партнерами вопрос выборов в Украине, но готов к ним. Он отметил, что прежде всего это зависит от нашего народа.

  • К слову, пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер сказала, что Зеленский это демократически избранный президент Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда это позволят условия.