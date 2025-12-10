Через тиск США: Зеленський зробив нову заяву щодо ймовірності проведення виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський поговорив із представниками Верховної Ради та очікує від них бачення щодо ймовірності проведення виборів під час воєнного стану.

Відповідну інформацію український лідер повідомив увечері в середу, 10 грудня, під час свого вечірнього звернення, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про вибори?

Він сказав, що не допускатиме спекуляцій проти України. За його словами, якщо США так багато говорять про вибори в умовах воєнного стану, то Україна має дати законні відповіді на кожне питання та сумнів.

Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен, – заявив український лідер.

Президент повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради України. Володимир Зеленський очікує, що народні депутати запропонують власне бачення ситуації та можливих розв'язань цього питання.

"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", – резюмував український президент у зверненні.

Що цьому передувало?