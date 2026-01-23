Через 6 месяцев после мира и без голосования в России: какие предложения выдвинула ЦИК по выборам
- Центральная избирательная комиссия Украины предлагает шестимесячный период между отменой военного положения и стартом избирательной кампании, без голосования в России и Беларуси.
- На рассмотрении Комитета ВРУ есть 23 законопроекты, касающиеся различных аспектов избирательной системы, в частности проходной барьер для партий и организацию местных выборов.
Центральная избирательная комиссия Украины предлагает установить шестимесячный период между отменой военного положения и стартом избирательной кампании во время проведения выборов.
Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.
Что предлагает ЦИК?
Согласно обнародованной комиссией информации, сроки избирательного процесса менять не планируют. В частности, для президентских выборов он составит 90 дней, а для парламентских несколько меньше – 60 дней.
На подготовительном этапе будут оценивать возможность голосования на отдельных территориях, состояние избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны и готовность участков за рубежом, по анализу МИД Украины.
В то же время в ЦИК предложили ряд важных изменений и дополнений к избирательным процедурам, среди них:
- дальнейшая либерализация изменения адреса проживания и места голосования;
- закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории России и Беларуси запрещено;
- вместо голосования на территории России и Беларуси избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;
- необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;
- наработки протоколов безопасности во время проведения выборов.
В свою очередь председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении Комитета находится 23 законопроекта, касающихся различных аспектов выборов,
Она выделила 8 ключевых законодательных изменений, касающихся избирательной системы, проходного барьера для партий, требований к кандидатам и членам избирательных комиссий, а также организации местных выборов.
Что этому предшествовало?
Напомним, в конце декабря Центральная избирательная комиссия возобновила работу Государственного реестра избирателей в Украине. Это произошло впервые с начала полномасштабного российского вторжения.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы как можно скорее после подписания соглашения о мире. Это возможно при условии соблюдения безопасности и демократических стандартов.