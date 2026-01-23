Укр Рус
23 января, 00:18
Через 6 месяцев после мира и без голосования в России: какие предложения выдвинула ЦИК по выборам

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Центральная избирательная комиссия Украины предлагает шестимесячный период между отменой военного положения и стартом избирательной кампании, без голосования в России и Беларуси.
  • На рассмотрении Комитета ВРУ есть 23 законопроекты, касающиеся различных аспектов избирательной системы, в частности проходной барьер для партий и организацию местных выборов.

Центральная избирательная комиссия Украины предлагает установить шестимесячный период между отменой военного положения и стартом избирательной кампании во время проведения выборов.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Что предлагает ЦИК?

Согласно обнародованной комиссией информации, сроки избирательного процесса менять не планируют. В частности, для президентских выборов он составит 90 дней, а для парламентских несколько меньше – 60 дней.

На подготовительном этапе будут оценивать возможность голосования на отдельных территориях, состояние избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны и готовность участков за рубежом, по анализу МИД Украины.

В то же время в ЦИК предложили ряд важных изменений и дополнений к избирательным процедурам, среди них:

  • дальнейшая либерализация изменения адреса проживания и места голосования;
  • закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории России и Беларуси запрещено;
  • вместо голосования на территории России и Беларуси избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;
  • необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;
  • наработки протоколов безопасности во время проведения выборов.

В свою очередь председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении Комитета находится 23 законопроекта, касающихся различных аспектов выборов, 
– говорится в сообщении.

Она выделила 8 ключевых законодательных изменений, касающихся избирательной системы, проходного барьера для партий, требований к кандидатам и членам избирательных комиссий, а также организации местных выборов.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, в конце декабря Центральная избирательная комиссия возобновила работу Государственного реестра избирателей в Украине. Это произошло впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

  • Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы как можно скорее после подписания соглашения о мире. Это возможно при условии соблюдения безопасности и демократических стандартов.