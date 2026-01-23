Через 6 месяцев после мира и без голосования в России: какие предложения выдвинула ЦИК по выборам

Центральная избирательная комиссия Украины предлагает установить шестимесячный период между отменой военного положения и стартом избирательной кампании во время проведения выборов.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Что предлагает ЦИК?

Согласно обнародованной комиссией информации, сроки избирательного процесса менять не планируют. В частности, для президентских выборов он составит 90 дней, а для парламентских несколько меньше – 60 дней.

На подготовительном этапе будут оценивать возможность голосования на отдельных территориях, состояние избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны и готовность участков за рубежом, по анализу МИД Украины.

В то же время в ЦИК предложили ряд важных изменений и дополнений к избирательным процедурам, среди них:

дальнейшая либерализация изменения адреса проживания и места голосования;

закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории России и Беларуси запрещено;

вместо голосования на территории России и Беларуси избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;

необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;

наработки протоколов безопасности во время проведения выборов.

В свою очередь председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении Комитета находится 23 законопроекта, касающихся различных аспектов выборов,

– говорится в сообщении.

Она выделила 8 ключевых законодательных изменений, касающихся избирательной системы, проходного барьера для партий, требований к кандидатам и членам избирательных комиссий, а также организации местных выборов.

Что этому предшествовало?