Через 6 місяців після миру та без голосування у Росії: які пропозиції висунула ЦВК щодо виборів

Центральна виборча комісія України пропонує встановити шестимісячний період між скасуванням воєнного стану та стартом виборчої кампанії під час проведення виборів.

Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

Дивіться також Дуже серйозний крок, – політолог припустив, чому в Україні почались кадрові зміни

Що пропонує ЦВК?

Згідно з оприлюдненою комісією інформацією, строки виборчого процесу змінювати не планують. Зокрема, для президентських виборів він становитиме 90 днів, а для парламентських дещо менше – 60 днів.

На підготовчому етапі оцінюватимуть можливість голосування на окремих територіях, стан виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни та готовність дільниць за кордоном, за аналізом МЗС України.

Водночас у ЦВК запропонували низку важливих змін і доповнень до виборчих процедур, серед них:

подальша лібералізація зміни адреси проживання та місця голосування;

закріплення на законодавчому рівні норми, що голосування на території Росії та Білорусі заборонене;

замість голосування на території Росії та Білорусі виборці звідти можуть проголосувати в інших безпечних державах;

необхідність забезпечити ефективні інструменти протидії іноземному втручанню у вибори;

напрацювання протоколів безпеки під час проведення виборів.

Своєю чергою голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді Комітету знаходиться 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборів,

– ідеться у повідомленні.

Вона виокремила 8 ключових законодавчих змін, які стосуються виборчої системи, прохідного бар'єра для партій, вимог до кандидатів і членів виборчих комісій, а також організації місцевих виборів.

Що цьому передувало?