Всегда готов, – Зеленский ответил на заявление Трампа о необходимости выборов в Украине

Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Украине уже стоит проводить. В свою очередь, Владимир Зеленский ответил, что готов к этому.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в интервью La Repubblica.

Смотрите также Трамп призвал провести выборы в Украине: согласны ли европейцы

Что Зеленский говорит о выборах?

Президент США считает, что в Украине уже стоит проводить выборы. Журналисты встретили Зеленского, когда он выходил из отеля в Риме, куда приехал с визитом.

Тогда и прозвучало заявление американского лидера о необходимости выборов.

"Я всегда готов", – ответил Зеленский на просьбу американского лидера прокомментировать эти слова.

Что о выборах в Украине заявил Трамп?