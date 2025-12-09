Укр Рус
9 декабря, 18:57
Всегда готов, – Зеленский ответил на заявление Трампа о необходимости выборов в Украине

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Дональд Трамп заявил, что в Украине уже стоит проводить президентские выборы.
  • Владимир Зеленский ответил, что он всегда готов к выборам.

Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Украине уже стоит проводить. В свою очередь, Владимир Зеленский ответил, что готов к этому.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в интервью La Repubblica.

Что Зеленский говорит о выборах?

Президент США считает, что в Украине уже стоит проводить выборы. Журналисты встретили Зеленского, когда он выходил из отеля в Риме, куда приехал с визитом.

Тогда и прозвучало заявление американского лидера о необходимости выборов.

"Я всегда готов", – ответил Зеленский на просьбу американского лидера прокомментировать эти слова.

Что о выборах в Украине заявил Трамп?

  • Трамп утвердительно ответил на вопрос о необходимости проведения президентских выборов в Украине. Он добавил, что украинский народ должен иметь возможность несмотря на полномасштабную войну.

  • Президент США убежден, что украинская власть якобы использует войну, чтобы не проводить выборы. Кроме того, он считает, что Зеленский имеет шансы победить снова.

  • К слову, в разговоре с 24 Каналом руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что Трамп будет давить на Зеленского для подписания мирного соглашения, но политическая ситуация и отсутствие международной поддержки затрудняют для украинского лидера принятие такого решения.