Завжди готовий, – Зеленський відповів на заяву Трампа про необхідність виборів в Україні

Дональд Трамп заявив, що президентські вибори в Україні вже варто проводити. Своєю чергою, Володимир Зеленський відповів, що готовий до цього.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в інтерв'ю La Repubblica.

Що Зеленський каже про вибори?

Президент США вважає, що в Україні вже варто проводити вибори. Журналісти зустріли Зеленського, коли він виходив із готелю в Римі, куди приїхав із візитом.

Тоді й пролунала заява американського лідера про необхідність виборів.

"Я завжди готовий", – відповів Зеленський на прохання американського лідера прокоментувати ці слова.

Що про вибори в Україні заявив Трамп?