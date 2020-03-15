Выборы в 179 округе на Харьковщине: все участки открылись вовремя
На Харьковщине, в 179 округе, 15 марта начались промежуточные выборы народного депутата в Верховную Раду. Все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.
В течение избирательного процесса наблюдатели не зафиксировали фактов подкупа избирателей или других грубых нарушений избирательного законодательства, сообщает общественная организация "ОПОРА".
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По данным ЦИК, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.
Внимание! Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.
Как проходят выборы на Харьковщине в условиях карантина
- Выборы проходят в условиях карантина, введенного Кабинетом Министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.
- Участки продезинфицировали, а члены участковой избирательной комиссии работают в масках.
- Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице.
- ЦИК просило Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.
Что известно о выборах в 179 округе и почему они происходят именно сейчас
- 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил Харьковскую область.
- В границы этого округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие почти 147 тысяч избирателей.
- Для участия в указанных выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов (3 – отказались от баллотирования). Из них: 27 – выдвинутые политическими партиями, 10 – путем самовыдвижения.