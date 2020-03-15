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      Выборы в 179 округе на Харьковщине: все участки открылись вовремя

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      На Харьковщине, в 179 округе, 15 марта начались промежуточные выборы народного депутата в Верховную Раду. Все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

      В течение избирательного процесса наблюдатели не зафиксировали фактов подкупа избирателей или других грубых нарушений избирательного законодательства, сообщает общественная организация "ОПОРА".

      К теме Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала нескольких кандидатов в 179 округе

      По данным ЦИК, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

      Внимание! Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

      Как проходят выборы на Харьковщине в условиях карантина

      • Выборы проходят в условиях карантина, введенного Кабинетом Министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.
      • Участки продезинфицировали, а члены участковой избирательной комиссии работают в масках.
      • Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице.
      • ЦИК просило Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

      Что известно о выборах в 179 округе и почему они происходят именно сейчас

      • 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил Харьковскую область.
      • В границы этого округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие почти 147 тысяч избирателей.
      • Для участия в указанных выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов (3 – отказались от баллотирования). Из них: 27 – выдвинутые политическими партиями, 10 – путем самовыдвижения.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Верховная Рада Выборы на 179 округе
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