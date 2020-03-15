Выборы в 179 округе на Харьковщине: все участки открылись вовремя

На Харьковщине, в 179 округе, 15 марта начались промежуточные выборы народного депутата в Верховную Раду. Все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

В течение избирательного процесса наблюдатели не зафиксировали фактов подкупа избирателей или других грубых нарушений избирательного законодательства, сообщает общественная организация "ОПОРА".

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По данным ЦИК, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Внимание! Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

Как проходят выборы на Харьковщине в условиях карантина

Выборы проходят в условиях карантина, введенного Кабинетом Министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.

Участки продезинфицировали, а члены участковой избирательной комиссии работают в масках.

Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице.

ЦИК просило Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

Что известно о выборах в 179 округе и почему они происходят именно сейчас