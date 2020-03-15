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      Выборы в условиях карантина: как происходило волеизъявление на Харьковщине

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      В пяти районах на Харьковщине 15 марта избирали народного депутата. Вакантное место появилось после назначения нардепа Алексея Кучера главой области.

      Секретар виборчої комісії на цих виборах за сумісництвом і дезінфектор. Жінка працювала на виборах не вперше, але раніше ніколи не була в умовах карантину.

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      "Кожні 2 години миємо підлогу, провітрюємо приміщення, обробляємо поверхні столів, ручки", – розповіла секретарка ДВК Наталя Бондаренко.

      Задля безпеки членам дільничної комісії роздали маски та вимірювали температуру.

      Члени дільничної комісії відпрацювали пам'ятку про роботу з коронавірусом. Нам видали "Дезактин", яким ми миємо підлогу, прибираємо,
      – пояснила секретарка ДВК Ірина Бондар.

      Виборці ж на дільницю йшли без масок. Натомість їм рекомендували не затримуватися у приміщенні, голосувати якомога швидше. А за потреби чекати своєї черги на вулиці.

      Один із кандидатів навіть просив перенести вибори через загрозу розповсюдження коронавірусу, але у ЦВК йому відмовили.

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      Явка на вибори була невисока – приблизно 30%. "Проміжні вибори викликають менше інтересу, ніж загальнонаціональні. Також причина в тому, що одна з основних кандидаток знялася до дня голосування. Можливо, виборці не бачать альтернативи. І ще однією з причин може бути карантин через коронавірус, тому що люди не хочуть зайвий раз ризикувати", – пояснив керівник ГО ОПОРА Харків Микола Зінченко.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: ЦИК Новости политики Выборы на 179 округе Новости Харькова Новости Украины
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