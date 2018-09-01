Выключать аналоговое телевидение, несмотря на решение суда, заставили в Администрации Президента

Около трети украинцев осталось без телевидения. Отныне в Украине таки отключают аналоговое вещание. Несмотря на то, что суд это делать запретил.

Руководство региональных филиалов Концерна радиовещания и телевидения заявляют, что о решении суда не знало. А вот на камеру источника в Концерне говорят: выключать сигнал, вопреки всему, заставили власти.

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Без своих любимых каналов осталась семья и во Львовской области. Тюнера не имеют, есть только старая антенна. Что делать дальше и сами не знают. Без телевидения сейчас осталось около трети украинцев. Во Львовской области худшая ситуация в горных районах.

Могут принимать цифровое телевидение где-то до 60% населения Львовской области, и хуже всего, что Карпатский регион у нас не покрыт цифровым телевидением. Однозначно там люди будут ограничены в доступе к информации,

– сказал директор Львовского филиала Концерна радиовещания и телевидения Украины Юрий Пинкевий.

Отключить аналоговое телевидение в Украине планировали еще в 2017 году. Дату несколько раз переносили и в январе 2018 года правительство все же приняло план перехода на цифровое вещание с 1 сентября. Кабмин продлил работу аналогового вещания только на территориях, граничащих с Россией и оккупированными территориями до мая следующего года.



Однако, накануне суд запретил отключать аналоговый сигнал вообще. Суд в Ровненской области поддержал иск местной женщины об обеспечении аналоговым вещанием. Но во Львовском передающем центре говорят, запреты не видели.



Источник в концерне радиовещания и телевидения уверяет: выключать несмотря на решение суда просили в Администрации президента. Поэтому фактически руководство государства пошло на открытое нарушение закона, чтобы насильно внедрить цифровое вещание, к которому Украина еще не готова физически.

Мы фактически подставили нашу страну под определенный информационный кризис. Представим себе, что граждане глухих сел присоединятся на какие-то спутники. Как всегда наши граждане решат сэкономить и присоединятся к пиратским спутникам, а там могут быть и российские каналы,

– прокомментировала директор общественной организации Детектор медиа Галина Петренко.

Что же будет с концерном РРТ тоже не известно. Ведь около половины доходов получал от трансляции аналогового телевидения. В августе за долги уже выключили Николаевский филиал. В очереди еще семь. Поэтому вполне возможно, что кто-то уже заинтересовался имуществом концерна, и радостно возьмет его в руки после банкротства. Для Украины – привычная схема.

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Как известно, цифровые лицензии каналам раздали еще при Януковиче ручным каналам. Остальные вещатели – не получили ее до сих пор. А цифровой сигнал в телевизоры всей страны будет поставлять одна единственная частная компания-монополист, зарегистрированная в оффшорах на трех иностранцев. Понятно, что они вряд ли являются настоящими владельцами. Кто же является настоящим бенефициаром – пока не известно.