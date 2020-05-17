Выпуск новостей на 19: 00: ограничение общественного транспорта. Автокинотеатр во Львове

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 19:00 – в Украине из-за ограничения работы транспорта люди не чувствуют ослабление карантина. Во Львове заработал автокинотеатр вроде популярных американских аналогов. Билеты можно купить только по безналу — онлайн, проверяют их бесконтактно, а выходить из машин зрителям запрещено.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского.

В Украине чтят память жертв политических репрессий. В Быковнянский лес, который стал могилой для ста тысяч репрессированных, несмотря на карантинные ограничения пришли потомки погибших.

Ежегодно 17 мая Украина отмечает день противодействия бифобии, гомофобии и трансфобии.

Минздрав просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме близ Тель-Авива. Об этом сообщил МИД Израиля.

В Италии владельцы и работники ресторанов протестуют против карантина. Люди вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к тому, что власть ввела нереальные, по их мнению, условия для работы.