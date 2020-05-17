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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей на 19: 00: ограничение общественного транспорта. Автокинотеатр во Львове

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В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 19:00 – в Украине из-за ограничения работы транспорта люди не чувствуют ослабление карантина. Во Львове заработал автокинотеатр вроде популярных американских аналогов. Билеты можно купить только по безналу — онлайн, проверяют их бесконтактно, а выходить из машин зрителям запрещено.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

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Теги: Новости Львова Новости Мариуполя Транспорт Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
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