Выпуск новостей за 14:00: Обвал части дома в Одессе. Ранения на передовой

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 14:00 – в Одессе ночью обвалилась часть аварийного дома в районе железнодорожного вокзала. Это уже второй подобный инцидент за последние 3 суток. К счастью, на этот раз люди также не пострадали. Пророссийские боевики обстреляли окрестности Старогнатовки. Один военный получил осколочное ранение, его оперативно доставили в больницу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Віталій Кличко просить дозволити Києву відновити громадський транспорт. В Україні за добу підтвердили 442 нові випадки коронавірусу. Жителі Гонконгу протестують проти китайського закону про безпеку. Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ.