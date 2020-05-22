Выпуск новостей за 14:00: Обвал части дома в Одессе. Ранения на передовой
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 14:00 – в Одессе ночью обвалилась часть аварийного дома в районе железнодорожного вокзала. Это уже второй подобный инцидент за последние 3 суток. К счастью, на этот раз люди также не пострадали. Пророссийские боевики обстреляли окрестности Старогнатовки. Один военный получил осколочное ранение, его оперативно доставили в больницу.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Віталій Кличко просить дозволити Києву відновити громадський транспорт.
В Україні за добу підтвердили 442 нові випадки коронавірусу.
Жителі Гонконгу протестують проти китайського закону про безпеку.
Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ.
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