Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 14:00: Обвал части дома в Одессе. Ранения на передовой

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 14:00 – в Одессе ночью обвалилась часть аварийного дома в районе железнодорожного вокзала. Это уже второй подобный инцидент за последние 3 суток. К счастью, на этот раз люди также не пострадали. Пророссийские боевики обстреляли окрестности Старогнатовки. Один военный получил осколочное ранение, его оперативно доставили в больницу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Віталій Кличко просить дозволити Києву відновити громадський транспорт.

В Україні за добу підтвердили 442 нові випадки коронавірусу.

Жителі Гонконгу протестують проти китайського закону про безпеку.

Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Одессы Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Для Зеленского не бедность: что можно купить за 250 долларов в Украине
сегодня , 07:10 Для Зеленского не бедность: что можно купить за 250 долларов в Украине
Юлія Поскробок
Выход из карантина: законно ли не допускать к работе 60-летних
сегодня , 07:02 Выход из карантина: законно ли не допускать к работе 60-летних
Ірина Поліщук
5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
сегодня , 13:28 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Марта Пономаренко