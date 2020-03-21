Выпуск новостей на 13:00: Украинские маски в Испании. Дезинфекция в Днепре

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 13:00 – испанский канал снял сюжет о том, что стране не хватает средств индивидуальной защиты. На видео показали, как разгружают коробки украинской фирмы "Бук", которая занимается производством респираторов. В Днепре, чтобы помешать распространению коронавируса дезинфицируют улицы. Для этого используют раствор специального порошка с водой.

Также в выпуске: Сегодня преждевременно умерла социолог Ирина Бекешкина. О смерти сообщили на сайте Фонда "Демократические инициативы", директором которого была Бекешкина. На Киевщине одну из больниц готовят для приема инфицированных на коронавирусом. Первые случаи коронавируса зафиксировали во Львове и на Харьковщине, а на Тернопольщине вирус подхватил священник. Также один случай произошел на Киевщине и еще один на Ивано-Франковщине. Всего в Украине 41 случай Covid-19.